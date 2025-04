Orgasmus předstírá skoro polovina žen. Průzkum odhalil, co jim v něm brání

Přestože je kvalitní sex doprovázený orgasmem ideálním cílem milostného života partnerů, ne všichni jej bez obtíží dosahují. Podle průzkumu webové platformy Innerbody celých 46 procent žen a 38 procent mužů přiznává, že svá vyvrcholení pravidelně předstírají.

Z celkových 1119 respondentů se falešný orgasmus nejčastěji týkal generace mileniálů v 48 procentech případů (generace narozená v rozmezí 80. a 90. let), v nejmladší generaci Z byl podíl "předstíračů" zhruba 28 procent (lidé narození od poloviny 90. let 20. století do roku 2010), u generace X pak téměř 21 procent (osoby narozené v rozmezí let 1965 a 1980).

V dosažení orgasmu brání přemítání

Nejčastějším důvodem, proč lidé orgasmus předstírali, bylo uspíšení konce milování. Tento důvod přiznalo skoro 24 procent žen a 21 procent mužů. Přibližně pětina žen a 15 procent mužů se k podvodu uchýlilo, protože nechtěli zranit city partnera či partnerky. Z dalších důvodů pak lidé jmenovali vzrušení, kdy je předstírání sexuálně nabudí, případně jim pomůže dosáhnout orgasmu skutečného.

K motivaci lidí předstírat vyvrcholení může přispívat i fakt, že se jim skutečný orgasmus nedaří. Ve zmiňovaném zahraničním průzkumu lidé sdíleli faktory, které jim k dosažení vyvrcholení bránily. Pro čtyři z 10 lidí je překážkou zápach z úst partnera či partnerky, který jim milostný zážitek znepříjemňuje.

Třetině pak v orgasmu brání zvolená sexuální pozice. Zhruba 31 procentům nevyhovovala teplota či osvětlení v místnosti. Tři z deseti lidí přiznávají niternější problém - přehnané přemítání nad sexuálním aktem.