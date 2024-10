Po prvním rande ticho po pěšině. Proč se po něm najednou slehla zem?

Nejspíš to také znáte: přežila jste příjemné první rande, hodně jste se smáli a dobře jste si rozuměli. Na druhý den po něm ale nezůstalo ani stopy, textovky umlkly a ani se neobtěžoval na tu vaši odepsat. Zbytečné je honit ducha, takže jej přirozeně hodíte za hlavu - ale přesto vám vrtá hlavou, kde jste vlastně udělala chybu?

Dobrou zprávou je, že pravděpodobně jste žádnou neudělala. Tou špatnou je, že o vás zkrátka nemá zájem a místo toho, aby vám to řekl přímo, radši se vyhnul konfrontaci. Proč tedy vůbec vyhledával vaší společnost a co se vlastně stalo?

Není to nic nového

Ačkoli termín "ghosting" (dle angl. ghost = duch) používáme v našem jazyce teprve zhruba posledních deset let, tuto situaci důvěrně znaly už celé generace před námi. Otázka "proč nezavolal?" zcela pravidelně zněla v sitcomech z devadesátek, často se řešila třeba v seriálu Přátelé.

Ani tehdy ovšem na žádné geniální zdůvodnění tohoto počínání televizní postavy nepřišly: prostě je to více méně ten "slušnější" způsob, jak dát najevo, že z potenciálního vztahu nejspíš nic nebude.

Pokud se neozve hned na druhý den, není třeba hned podléhat panice. Podle terapeutů zabývajících se vztahy vnímají muži a ženy čas poněkud odlišně: co nám připadá jako věčnost, je pro něj pouze okamžik. Je proto lepší zachovat chladnou hlavu a nespustit na něj hned lavinu zpráv plných výtek. Zejména v případě, že spolu pouze randíte - nejste ještě přítelkyně, z jeho úhlu pohledu vám tedy nic nedluží. Randění je o tom, předvést se v tom nejlepším světle, u čehož naléhavé zprávy zrovna nepomůžou. Naopak, budete působit jako žena s přehnanými nároky, které sebevědomí závisí od ostatních. A to zkrátka přitažlivé není, ani v případě, že máte nohy až po krk, dlouhé vlasy, umíte vařit a krásně zpíváte.

Radši se vypaří než říct pravdu

Je tedy ghosting slušnou formou odmítnutí? Ano i ne. Pro muže je to způsob, jak se vyhnout konverzaci, o které vědí, že nebude zrovna příjemná. Zkrátka nechtějí být za padoucha. Je jednodušší vás ignorovat, než se k tomu postavit čelem a ranit vaše city ještě víc. Existují ovšem i slušnější formy odmítnutí typu "na vztah nejsem připraven", ale nikdo vám nemůže zaručit, že to bude bolet míň.

Ghosting není zrovna ohleduplný vůči ženám, které se zacyklí v promítání osudného večera, kde v detailech hledají stopy toho, co mohlo být špatně, a mají tendenci vzít na sebe všechnu odpovědnost. Nejednou nastoupí na kluzkou stezku sebeobviňování, zpochybňují samy sebe, to, jak se chovaly, jak se oblékly. A přirozeně touží po "uzavření" tohoto potenciálního vztahu, čehož se jim od toho druhého jen tak nedostane. Musíte se s tím vypořádat sama - napište si o tom do deníku, promluvte si o tom s kamarádkou, odstraňte si jej z přátel na sociálních sítích. Dveře za ním musíte zabouchnout sama.