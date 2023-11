Může být kamarád bližší než partner? Vztahová anarchie vnáší do života více svobody

Naše společnost upřednostňuje romantické vztahy. Pokud jste pozvaní na společenskou akci s doprovodem, očekává se, že přijdete spíš s partnerem či partnerkou než s jiným blízkým člověkem. Okolí vás pravděpodobně také ocení spíše za dlouholetý monogamní vztah než za přátelství, třebaže je mimořádně blízké a trvá většinu vašeho života.

Mnoho lidí také o svém protějšku mluví jako o svém nejlepším příteli. Toto hezké vyznání v sobě zároveň obsahuje jasnou hierarchii a ukazuje, co všechno od romantického partnera očekáváme. Jak často upozorňuje párový terapeut Honza Vojtko, nezřídka čekáme, že náš protějšek bude nejlepším milencem, kamarádem, oporou, parťákem - zkrátka vším. Do značné míry za to vděčíme romantismu, který nám naznačuje, že v partnerském vztahu budeme konečně celiství a náš život se naplní.

Vztahy bez předpisů

Ke vztahům se ale dá přistupovat i z jiné perspektivy. Bez nálepkování, společenských očekávání a bez toho, abychom je hodnotili jako apriori méně či více důležité. V jakémkoliv vztahu si můžeme nastavit pravidla až podle toho, co nám vyhovuje s konkrétním člověkem. Nějak tak by se dala ve zkratce popsat takzvaná vztahová anarchie. "Jsou to vztahy bez hierarchie, svobodné vztahy, vztahy mimo společenskou normu. Pro někoho to může znamenat nemonogamní vztah, pro někoho jiný přístup k přátelství a intimním vztahům," vysvětluje socioložka a terapeutka Markéta Šetinová.

Jako jednu z příčin toho, jak chápeme vztahy a jejich důležitost, uvádí již zmiňovaný romantismus. "Partnerské vztahy si romantizujeme, což posiluje i populární kultura prostřednictvím filmu nebo literatury," vysvětluje. Zmiňuje ale i společenskou roli partnerství. "Tradičně jej vnímáme tak, že koreluje s rodinou a potomky, což je důležité pro společnost a pro stát, který má tím pádem zájem na tom, aby byly partnerské vztahy ve vztahové hierarchii vysoko," vysvětluje.

Hierarchie vztahů přitom nemusí zasahovat jen do našeho osobního života, ale i do jeho společenské či profesní části. Pokud jsme zrovna single, nemusíme dostat pozvání na akci, kde budou hlavně páry, protože by ostatní mohli mít pocit, že se tam nebudeme cítit dobře.

"V práci můžeme dostávat směny o víkendech, svátcích či večerech, protože nemáme partnera nebo rodinu. Na takovou diskriminaci single nebo bezdětných lidí upozorňuje třeba socioložka Bella DePaulo," uvádí Šetinová. Společnost zkrátka nebere v úvahu, že lidé, kteří nemají děti nebo nejsou v tradičním vztahu, chtějí svůj čas věnovat třeba koníčkům, domácím mazlíčkům, péči o komunitu nebo právě o přátelské vztahy.

Jedna láska stojí dva kamarády

Přitom i přátelské vztahy mohou být intimní. Francouzská youtuberka a autorka videoesejí Alice Cappelleová uvádí jako příklad podvratného intimního přátelství vztah francouzského filozofa Geoffroyeho de Lagasnerie, který tráví většinu času se svými nejbližšími přáteli, spisovateli Édouardem Louisem a Didierem Éribonem. Lagasnerie ve veřejném prostoru často zpochybňuje společenské uspořádání, v němž nukleární rodinu upřednostňujeme před všemi ostatními vztahy. A novináři se jej často na oplátku ptají, zda jsou on a jeho literární přátelé "více než kamarádi". Chtějí vědět, zda spolu mají sex.

Zřejmě se na to ptají proto, že je pro mnohé z nás myšlenka opravdu intimního přátelství - navíc tří mužů - v něčem dráždivá. Podle Markéty Šetinové přitom nejde o nic podivného. "V přátelství může být intimita hned na několika rovinách: fyzická, ve smyslu, že mě někdo pohladí, obejme, fyzicky i psychicky podrží v těžkých chvílích, v tom smyslu, že se dokážeme ve vztahu otevřít, ale může se jednat i o sexualitu," vyjmenovává. "Existuje i koncept romantických přátelství, v nichž si předáváme city, aniž by se jednalo o vztah založený na fyzičnu. Myslím, že duševní intimita v přátelství je pro lidi velmi častá zkušenost," domnívá se.

Přemýšlí dokonce o hypotéze, že před nástupem vztahového romantismu, kdy lidé od manželství neočekávali tak často lásku, mohly být přátelské vztahy o to důležitější. Oproti tomu si dnes asi každý vzpomene na kamaráda či kamarádku, který začal téměř veškerý čas věnovat partnerovi či partnerce a na své přátele si již vzpomněl málokdy. Starší studie Oxfordské univerzity z roku 2010 ukázala, že romantický vztah nás stojí v průměru dva blízké přátele. Jsou to přitom oni, na něž se často obracíme, když partnerství nevyjde.

Romantismus jako ideologie

Jak moc spolu souvisí polyamorie a vztahová anarchie? Dostupné zdroje uvádějí, že se jedná spíše o dvě odlišné kategorie, které se mohou prolínat. Lidé žijící v takzvané polykule mohou mít blíže k netradiční organizaci vztahů, ale také nemusí. Jeden ze svých partnerských svazků mohou považovat za primární a ostatní romantické i přátelské vztahy za méně důležité. Oproti tomu někdo, kdo žije v monogamním heterosexuálním vztahu, může ke spojením s ostatními lidmi přesto přistupovat nehierarchicky a modelovat je sobě na míru nehledě na společenská očekávání.

Stejně jako polyamorie vztahová anarchie samozřejmě není zdaleka pro každého. Nabízí ale jistou inspiraci, jak vnést do svých vztahů více svobody. Není nikde psáno, jaké druhy rolí máme očekávat od romantického partnera ani od přátel. A podobu jednotlivých vztahů si můžeme přizpůsobit s daným člověkem na míru. "Společnost předpokládá, že partnerský vztah povede ke spokojenosti, ale to je do značné míry ideologie. Pro někoho to tak být může, ale pro jiné to nemusí být pravda," upozorňuje Šetinová.

Principy vztahové anarchie mohou dát také více svobody mužům. Pro ty může být kvůli stereotypům složitější než pro ženy navazovat skutečně intimní přátelství s možností dotyku, podpory a emočního napojení. Část společnosti je šmahem může podezírat z toho, že "se svými přáteli spí", stejně jako zmiňovanou francouzskou trojici. "Velká blízkost přitom může existovat mezi dvěma muži, mezi dvěma ženami, mezi mužem a ženou, zkrátka mezi kýmkoliv," uzavírá Šetinová.

