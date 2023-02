"Chci s tímto člověkem zůstat?" Jak přežít nevěru ve vztahu a co je na ní dobré

Pokud je nevěra výjimečná, je to obvykle symptom, že ve vztahu něco nefunguje. "Když něco nedostáváme, hledáme to jinde," říká psycholožka Kateřina Slezáková Kramolišová. "Prvním krokem k nápravě je začít se společně a otevřeně bavit o vašem vztahu. O tom, co vám vyhovuje a co ne, co vám chybí a po čem toužíte," říká.

Pokud chcete vztah zachránit, je důležité podle Slezákové Kramolišové otevřeně mluvit o tom, že se dostal na křižovatku. "A že je na vás obou, abyste se společně podívali na to, zda je pro vás váš vztah natolik důležitý, abyste spolu chtěli dál být. Nebo jestli jste se dostali do fáze, kdy spolu držíte jen silou vůle," radí odbornice.

