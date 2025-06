Co možná ještě nevíte o sexu: Intimní zajímavosti, které vás překvapí

Sex, erotika, intimita, milování… To vše by mělo patřit do spokojeného partnerského života. Každé z uvedených slov má trochu jiný nádech, ale jen společně tvoří dokonalý celek.

Sex budí zájem odpradávna. Pohled na něj se v průběhu staletí měnil, podobně jako názor na to, co je a není "normální". V této souvislosti je samozřejmě důležitá spokojenost obou partnerů a nepochybně i zachování určitého stupně intimity. Vždyť některé záležitosti, přestože se o nich často hovoří, by si měly zachovat status jisté delikátnosti.

Pojďme se však podívat na ty obecné věci, více či méně známé zajímavosti, které se lidské sexuality bezprostředně týkají.

Více v naší grafice.