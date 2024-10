Hádka s kamarádkou: Jak po ní opravit přátelství a obnovit důvěru?

Hádka s kamarádkou někdy bolí i víc než ta s partnerem. Snad i proto, že se na ni spoléháme o něco víc, nebo naopak z důvodu, že svou roli v tom může sehrát i nějaký muž. V každém případě jsou hádky běžnou záležitostí a je potřeba počítat s tím, že se může odehrát i mezi přítelkyněmi, které by do té doby daly jedna za druhou ruku do ohně.

Dopřejte si čas

Od vaší hádky uplynula sotva hodina a vám už to připadá jako věčnost? Nedbejte na to, dopřejte si čas a klid. Rozptylte se nějakou aktivitou: ukliďte si dům, zasportujte si nebo si aspoň vyjděte na procházku. Zkrátka musíte vychladnout. Pokud byste to zkoušela řešit moc za horka, ještě byste jí mohla doříct jiné ošklivé věci nebo napsat pár peprných zpráv, kterých byste později litovala.

Místo toho se zkuste zamyslet nad tím, proč vlastně k hádce došlo. Máte na tom svůj podíl viny i vy nebo jste byla neprávem osočená? Je problémem snad nějaké vaše chování? Napište si o tom do deníku nebo si o tom promluvte s někým dalším, komu můžete důvěřovat. Komunikaci s kamarádkou zbytečně neuspěchejte, promluvte si klidně až po několika dnech, až vášně vychladnou.

Počítejte s tím, že se vám to nebude líbit

Konverzaci si s kamarádkou naplánujte - je potřebné, abyste na ni obě měly čas a náladu. V opačném případě to bude zcela kontraproduktivní. Buďte připravená na možnost, že možná neuslyšíte to, co byste byla chtěla. Je možné, že tato debata bude pro vás pořád nepříjemná. Nebojte se proto ji radši předčasně ukončit a přiznat, že budete potřebovat ještě nějaký čas.

Jestli vám bylo ukřivděno, omluvu si nevynucujte. Dejte jasně najevo, že s jejím nařčením nesouhlasíte, ale kamarádka musí sama přijít k závěru, že vám ji dluží. V opačném případě lze o kvalitě vašeho přátelství pochybovat.

Pokud jste udělala chybu vy, tak neváhejte s omluvou, a doufejte, že bude ochotná ji přijmout. Někdy může jít o zradu tak velikou - třeba v případě, že jste svedla jejího přítele -, že se možná vaše přítelkyně rozhodne váš vztah nadobro ukončit a vy to budete muset přijmout.