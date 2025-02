Potkáme se na Tinderu. Jak Češi hledají a nacházejí lásku v digitálním věku

V současnosti je podle výzkumu ve vztahu 74 procent Čechů. Zajímavým zjištěním je, že 22 procent současných párů se dalo dohromady online, ale stejné procento lidí si našlo partnera přes společné kamarády. Tato čísla naznačují, že i přes postupující digitalizaci si i tradiční způsoby seznámení udržují svou popularitu.

Data ale jasně potvrzují celosvětový trend. "Seznamování se přesouvá do online prostoru. Dá se předpokládat, že během pár let se online seznamky stanou jednoznačně nejčastějším způsobem seznámení. Tak už je to například v USA," říká Markéta Šetinová, psychoterapeutka a zakladatelka Institutu Moderní láska.

Přesto stále existují lidé, kteří se do online seznamování nehrnou. "Seznamky někdy mají špatnou reputaci, ale data jasně ukazují, že realita není zas tak černá. Průběh online seznamování si málokdo užívá, ale když na online seznamce vydržíme, často to přinese výsledek," dodává psychoterapeutka.

Co hledáme a nacházíme na online seznamkách? A má na prvním rande platit muž? Podívejte se do galerie, jaké další poznatky o Češích a seznamování datový projekt přinesl.