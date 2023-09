BLOG Fandi mámám: Domácí násilí - kde hledat pomoc?

Ono vše začíná nenápadně - po první ráně přichází omluva a my ji přijmeme - chyba. Následují urážky a rány, o kterých jsme přesvědčováni, že si za to můžeme sami, že si je zasloužíme. Agresor postupně omezuje a následně zcela znemožní své oběti styk s rodinou, přáteli, známými. Posledním stadiem bývá, a to je nejhorší, víra v to, že jsem opravdu nemožná, neschopná a takové zacházení si zasloužím. TO ALE NENÍ PRAVDA!!!

Nikdo, opravdu nikdo nemá právo s druhým člověkem jednat vulgárně, zesměšňovat ho nebo ho jakkoli týrat. Jedná se o trestný čin!

Pokud však dojde k tomu, že se do podobné situace dostaneme a konečně se odhodláme začít něco dělat, nebojte se a zahajte "boj". Jde o vás a o vaše děti.

Fandi mámám: Blog pro mámy (nejen) samoživitelky V roce 2016 rozjely dvě moderátorky a hlavně mámy Žaneta Slámová a Petra Květová Pšeničná dobročinný projekt FANDI MÁMÁM. Jejich cílem bylo pomoci maminkám samoživitelkám a jejich dětem v jejich aktuální tíživé situaci, a to zajištěním materiální pomoci. Chtěly také změnit vnímání postavení samoživitelek ve společnosti tak, aby se na

ně lidé nedívali skrz prsty, ale aby je společnost spíš oceňovala za to, že zvládají péči o své děti samy. Od té doby pomáhají každé tři měsíce dalším maminkám samoživitelkám, a to již nejen materiálně, ale i poradensky.

A protože se všechny mámy, ať jsou samoživitelky, nebo ne, při péči o děti potýkají se stejnými radostmi i starostmi a rády své pocity a zkušenosti sdílejí, čímž si mohou vzájemně pomáhat a motivovat se, rozhodly se Žaneta s Petrou založit blog Fandi mámám. Do něj budou o životě maminek (nejen) samoživitelek psát ony i ostatní mámy, které se na projektu Fandi mámám podílejí. Vítejte na blogu, kde si mámy vzájemně fandí a inspirují se!

Možností, kam se obrátit, je poměrně dost. Je možné obrátit se na Policii ČR - ta může agresora na 10 dnů vykázat z bytu. Během této doby si můžete zajistit náhradní bydlení. Doporučuji také obrátit se na Intervenční centrum, tato centra fungují v každém okresním i krajském městě. Dále je možné kontaktovat:

Linku důvěry

Bílý kruh bezpečí - tel.: 116 006 (nonstop)

ROSA - centrum pro ženy s azylovým domem (zajistí utajené bydlení)

tel.: 800 605 080

ACORUS - pomoc osobám ohroženým domácím násilím s azylovým domem tel.: 283 892 772 (nonstop)

Možností je však mnohem víc. Pomoc v náročných životních situacích najdete také na našem rozcestníku pomoci Fandi mámám www.fandimamam.cz/rozcestnik-fandi-mamam/. Hlavně se nesmíme bát.

Milé dámy, ale též tatínkové, nebojte se požádat o pomoc. Já sama jsem si podobným peklem prošla a od svého "milujícího" manžela jsem odcházela natřikrát osm let. Nakonec se mi to podařilo a jsem již 10 let rozvedenou samoživitelkou. Finančně to žádná výhra není, ale jsem sama se sebou spokojená a spokojené jsou i mé dcery, které mohou žít v naprostém klidu.

I spoustu našich maminek v projektu si něčím takovým prošlo a vy jim klidně můžete pomoci, ptáte se jak? Koukněte se na stránky www.fandimamam.cz a vyberte si maminku, které můžete pomoci s nějakou materiální potřebou.

Autor: Lucie Martinková