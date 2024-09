Šest zaručených lží vašeho partnera. Poznáváte je?

Na úvod je nutné si říci, že hlavním důvodem, proč muži lžou, je jejich ego. Muži lžou proto, aby v očích partnerky vyrostli. Stali se důležitějšími, krásnějšími, chytřejšími, mocnějšími. Zkrátka nadsamci.

Občas se takové chování dá tolerovat. Pokud se tak chová váš partner neustále, může to vztah pomalu rozklížit. Je také dobré, abyste rozpoznala a dopředu věděla, jaké lži váš partner rád pronáší, a rozmyslela si, jestli mu je budete tolerovat, či nikoliv.

"Ve třídě jsem byl nejlepší."

To je možné, ale o vzdělání a prospěchu asi nemluví. Spíš o tom, kdo dočůral nejdál, sbalil nejvíc holek nebo se nejčastěji opil s kamarády.

"Jistěže mám rád tvé kamarádky…"

Tak tomu nevěřte ani náhodou! Vaše kamarádky rád nemá, zvlášť když se sejdete u vás doma, pustíte si romantický film a dáte sklenku vína, zatímco on by nejraději popíjel pivo v trenkách u fotbalového přenosu.

"Miláčku, jsi nejlepší!"

Nejlepší co? Milenka, uklízečka, koordinátorka chodu rodiny? Nečekejte romantiku, on vás opravdu chválí za to, že toho instalatéra jste objednala sama. A pokud vám tohle řekne krátce po milování, je to proto, že prostě nejlepší jste, kdo taky jiný, když nikdo jiný nebyl po ruce.

"Ty šaty ti moc sluší."

Ty šaty jsou mu srdečně jedno. Hlavně už si proboha nějaké vyberte a vydejte se spolu třeba do restaurace na pořádný steak. Nákupy nenávidí, a jestli je může o nanosekundu zkrátit tím, že vám složí kompliment, udělá to, i kdybyste ve vybraném modelu vypadala jako Pretty Woman před tím, než si ji vzal do parády Richard Gere.

"Ne, nemůžu ti volat, budu toho mít moc."

Nechcete být za stíhačku, takže čekáte, až se ozve, jenže to on neudělá. Pak se vymlouvá na práci, na to, že se nacházel na místě, kde nebyl signál… Pravda je taková, že před kolegy nechce být za blbce a psát si v jejich přítomnosti nákupní seznam, který mu potřebujete nadiktovat.

"V práci propouštějí, ale neboj, mě se to netýká."

Chlap nikdy nepřizná, že má strach. A o tom to celé je. Neptejte se ho, nešťourejte se v jeho pocitech. Nechte ho, aby se s tím popral sám. Až bude potřebovat radu, řekne si o ni. Rozhodně.