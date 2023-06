Vždycky jsme si mysleli, že skončí v kriminále. Co o slavných řekli jejich spolužáci?

Navzdory svému postavení, slávě a penězům, začínala zpravidla každá hvězda jako docela obyčejný člověk, což obvykle znamenalo, že chodila do školy, kde se každý den potkávala se svými spolužáky. Roky strávené ve škole navíc bývají jedny z nejvíce formujících v našem životě, ať už proto, že během nich narazíme na nejlepší přátele, anebo třeba na první lásku. Jací tedy byli slavní před tím, než se stali slavnými.

O svoje dojmy a zážitky ze školy se podělili spolužáci světových celebrit. Na to, co prozradili, se podívejte do naší galerie.