Všímejte si prarodičů a sledujte jejich příjem živin!

"Podvýživa přispívá ke vzniku imunodeficience, což vede ke snížení odolnosti proti infekcím, k prodloužení pobytu v nemocnici a rekonvalescence, ke zvýšení nemocnosti a úmrtnosti, ke zhoršení hojení ran," Marek Křibík, ředitel Nutriční péče o.p.s. Základním příznakem podvýživy je již neplánovaný pokles hmotnosti, ale také nechutenství a neschopnost sníst celé porce jídel. Její příznaky se projevují poklesem fyzické a mentální kondice, snížením imunity, dýchacími obtížemi, zhoršením základního onemocnění, vyčerpáním až rozvratem vnitřního prostředí. Nejohroženější skupinou jsou právě senioři. Podvýživa může snižovat kvalitu života, svalovou sílu a připravit seniora o samostatnost.

Správná výživa je klíčová

Dobrý stav výživy spolu s dostatečnou pohybovou aktivitou zmírňují následky stárnutí organismu, úbytku svalové síly a svalové hmoty, snižují riziko rozvoje stařecké křehkosti, pozitivně ovlivňují kognitivní funkce a zlepšují schopnost organismu zvládat zátěžovou situaci. V případě, že běžná strava nestačí, má lékař možnost předepsat enterální výživu určenou k popíjení. Jedná se o nápoje s vysokým obsahem energie a bílkovin, obohacené o vitamíny a minerální látky potřebné k pokrytí denní potřeby výživy, ale i regeneraci organismu. "Pokud má senior problémy vypít 200 ml, k dispozici má i menší 125ml formy. Neměly by se vypít najednou, ale pomalu popíjet dvakrát denně po hlavních jídlech, což zajistí lepší vstřebání živin v organismu," dodává Křibík. Nutriční drinky je možné zakoupit v lékárně bez receptu, ale může je předepsat i lékař nutricionista a to do další kontrolní návštěvy, nejdéle však na dobu 3 měsíců.

Lidé nejčastěji vyhledávají informace u svého lékaře

Výsledky průzkumu zaměřeného na povědomí široké veřejnosti o podvýživě ukázaly, že téměř jedna polovina dospělé populace se setkala se situací, kdy oni nebo někdo z blízkých neúmyslně zhubl nebo nemohl jíst. Pozitivním zjištěním bylo, že pokud by lidé museli hledat informace nebo pomoc týkající se podvýživy, kontaktovali by především lékaře nebo jiné zdravotnické pracovníky (88 %). Znepokojující je, že nejohroženější skupina lidí nad 65 let si zpravidla vůbec neuvědomuje následky podvýživy, které mohou být v mnoha případech velmi rizikové pro jejich zdraví. "Ve společnosti Danone a Nutricia, jejímž posláním je zvyšovat kvalitu života a přinášet zdraví co největšímu počtu lidí prostřednictvím potravin a výživy, velmi důsledně dbáme o to, aby naši konzumenti měli dostatek informací o správné výživě a vyváženém životním stylu. Už 30 let se v České republice s Nutricií snažíme širokou veřejnost vzdělávat a upozorňovat na základní zásady správné životosprávy a péči o své zdraví, ale také o zdraví svých blízkých ve starším věku," říká Martin Pokorný, Marketing Manager ONS, Danone.