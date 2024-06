Vozíky a kočárky Thule si zamilují především aktivní rodiny

Thule je švédská značka fungující od roku 1942. Založil ji milovník přírody, a proto není divu, že prioritou jsou pomůcky, které vám pomohou užít si život venku. Thule začínalo s nosičem lyží, dnes prodává mimo jiné i boxy na lyže, nosiče kajaků, kočárky, vozíky, dětské cyklosedačky, technické batohy a mnoho dalšího. Pojďme se teď ale zaměřit na výrobky pro děti a jejich rodiče.

Sportovní kočárky pro rodiče v pohybu

Kam dát dítě na hlídání, když si potřebujete jít zaběhat? Vezměte ho s sebou! Thule Urban Glide 3 je model kočárku, který to rozhodně umožní. Tento terénní kočárek má kvalitní odpružení, vylepšenou stabilitu, pásy pro dítě, ergonomickou nastavitelnou rukojeť a mnoho dalších funkcí. Dá se používat už od narození miminka až do váhy dítěte 22 kg.

Kočárek se dá složit do opravdu famózně malých rozměrů, takže si ho s sebou pohodlně vezmete i na dovolenou na hory nebo kamkoliv jinam. Rodiče s ním chodí na túry, běhají nebo jezdí na kolečkových bruslích po cyklostezce. Díky tomu, že se dá zaaretovat přední kolečko, kočárek projede i náročnější terén.

Kompaktní kočárky do města i do přírody

Všechny kompaktní kočárky Thule složíte do malých rozměrů, takže se dají snadno převážet. Třeba takový Thule Spring nabízí mnoho stejných funkcí jako sportovní Thule Urban Glide 3. I on má pěnová kola pro jízdu v terénu s možností aretace předního kolečka, snadno se skládá jednou rukou při držení dítěte v ruce druhé, má ventilovanou stříšku s průhledným síťovaným oknem, nášlapnou opěrku, díky které si starší dítě do kočárku samo vleze, nastavitelnou stříšku s UV ochranou nebo pětibodové popruhy.

Maminky nemusí mít strach, princip skládání a rozkládání kočárku je skutečně snadný a doopravdy zvládnutelný pouhou jednou rukou. Samotný kočárek navíc váží pod 10 kg.

Dětské cyklosedačky na kolo

Čeká vás cyklodovolená? Kromě toho, že Thule vyrábí držáky na kolo, si u nich můžete pořídit i cyklosedačku. Dětské sedačky na kolo Thule jsou kvalitní a vodoodpudivé, velmi snadno se čistí. Díky rychloupínání se velmi rychle nasadí a sundají z kola. V zadní části je zabudovaný reflektor, abyste na silnici byli dobře vidět.

Cyklosedačky jsou určeny dětem ve věku od 9 měsíců do 6 let (s maximální hmotností 22 kg). Váš šestiletý potomek už vás určitě zvládne doprovázet na vlastním kole. Pokud tedy nebude příliš pohodlný a nebude si chtít užívat pohodu v cyklosedačce. Ty od Thule mají systém odpružení DualBeam, který tlumí nárazy, takže jízda je velmi příjemná.

Multifunkční sportovní vozíky

Unikátním produktem značky Thule jsou jejich multifunkční vozíky. Vozíky Thule Chariot se dají využít při nespočtu aktivit. Můžete je používat jako klasický kočárek, jako vozík za kolo, dá se s ním vyběhnout nebo vyrazit za zimními sporty - stačí vyměnit kolečka za lyže! Jde o parťáka pro každou aktivitu, stačí jen dokoupit části, které potřebujete. Náhradní díly pro kočárky Thule jsou snadno sehnatelné, stejně tak volitené části jako korby, lyže apod.

Sportovní vozík má nastavitelné odpružení, sluneční clonu, odvětrávání, polstrované sedátko. Na zadní straně najdete červené světlo. V. základní variantě je vozík použitelný jako kočárek nebo za kolo. Má také XL nákladní prostor, který lze složit, aby vám nepřekážel při běhání. Má vlastní pláštěnku a mnoho dalších vychytávek, díky nimž ho použijete v každém počasí a při každé aktivitě.

Dětská nosítka na záda

S kočárky Thule se opravdu nemusíte bát ani do těžšího terénu. Pokud ale rádi chodíte po horských stezkách, kde je pohyb s kočárkem nebo jakýmkoliv vozíkem úplně nemyslitelný, nezbývá než si vzít dítě na záda do nosítka. I Thule na tuto variantu myslí. Dětské nosítko Thule váží pouhá 3,2 kg a je určeno pro děti do hmotnosti 18 kg. Je velmi pohodlné, disponuje nastavitelným bederním pásem a trupem. Zadní díl je odvětrávaný, takže je dítě chráněno před přehřátím. Usadit se může shora nebo bokem. Sezení na ergonomické sedačce je pohodlné, můžete nasadit clonu s ochranným faktorem UPF 50. Jak už bývá tradicí, podle vašich potřeb si můžete dokoupit také další příslušenství jako úložný prostor, ochranu proti větru atd.

A kam to všechno při cestě na dovolenou sbalíte?

Cestování s dětmi je prostorově náročnější, o tom žádná. Už jsme si prozradili, že kočárky a vozíky značky Thule se dají složit do malých rozměrů. I tak s sebou ale vezete věci navíc, které jste před dětmi neměli, a auto není nafukovací. Nebo ano?

Tuhle vyrábí mimo jiné třeba i střešní boxy, které vám do auta přidají prostor. Box o velikosti XL má objem 400 litrů, což je vlasntě takový další externí kufr. Přitom má perfektní aerodynamické vlastnosti, otevírá/zavírá se jednou rukou, má rychlý systém upínání pro snadnou montáž a dobrý systém zamykání.

Podobně vhod přijdou nosiče kol na tažné zařízení, na střechu nebo na 5. dveře. Výběr je bohatý a švédský výrobce Thule rozhodně ukazuje, že ani s dětmi se nemusíte vzdávat aktivního životního stylu. Ba naopak, je důležité jim již odmala ukazovat, že nemusí svůj volný čas trávit za počítačem, protože venku čeká opravdu spousta dobrodružství.