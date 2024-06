Umíte přijmout kompliment? Nesprávnou reakcí můžete snadno urazit toho, kdo jej dal

Když přijde na komplimenty, v mnohých lidech vyvolávají nepohodlí a náhlou ostražitost. Častou příčinou je určitá nedůvěra v to, jestli je pochvala myšlena vážně a neskrývá se v ní dávka sarkasmu. Ať už komplimenty v oblibě chováte, nebo ne, vyplatí se naučit, jak je správně přijmout - špatnou reakcí totiž můžete urazit toho, kdo vám kompliment složil. Podívejte se na naše tipy.

1) Vychutnejte si moment pochvaly a dopřejte si chvilku. Stačí i pár vteřin, abyste milá slova mohla zpracovat. Pokud vám byl uštědřen kompliment, patrně byl k tomu i dobrý důvod.

2) Jednoduchá reakce je obvykle ta správná: postačí i úsměv a prosté děkuji. Pokud si nejste jistá, co na to dál říct, nemusíte říkat nic. Nemusíte se obhajovat, že jste se dneska "vyfikla" kvůli obchodnímu jednání nebo prezentaci.

3) Neproste o ujištění. V rozpacích máme tendenci dožadovat se potvrzení, že je kompliment myšlen vážně. Neptejte se proto, jestli si dotyčný opravdu myslí, že vám to sluší. Kdyby ne, nebyl by to řekl.

4) Nebo naopak se pochvalu snažíme ignorovat, shodit nebo proti ní dokonce něco namítat. "Tento starý hadr?" Taková reakce se může dotyčného dotknout, dáváte mu totiž najevo, že jeho vkus za moc nestojí.

5) Kompliment můžete klidně a ráda vrátit. Pozor ale na to, abyste u toho zbytečně neshodila sebe, vyhněte se porovnávání typu "tobě to stejně sluší víc" a "ty to přece umíš líp".