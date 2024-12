Orgasmus má neskutečných osm fází: Užijte si je všechny

Možná jste slyšeli o tom, že se říká, že orgasmus má čtyři fáze. S tímto číslem přišli v šedesátých letech výzkumníci William Masters a Virginia Johnson a popsali je jako: nástup vzrušení, ustálení, samotný orgasmus a odeznění.

Na povrch začíná vyplouvat ale i jiné číslo, a tím je osmička. Aneb tolik fází má prý orgasmus podle sexuální koučky Marissy Ward, která své klienty vzdělává například v orgasmické meditaci. Samotný orgasmus je podle ní pouze jedna fáze, a to dokonce hned ta první. Přečtěte si, co se podle ní v těle při orgasmu děje.

1) Dojde k vyvrcholení

Marissa Ward říká, že tento stupeň je samozřejmě ten, který si většina z nás pod pojmem orgasmus představí. Při klimaxu dochází ke ztrátě kontroly jak nad tělem, tak myslí.

2) Pomalé odeznívání

Po klimaxu dochází k fázi, kdy máme v naší mysli jasno. Jedná se o moment, kdy je v naší hlavě konečně naprosté ticho a orgasmus začíná pomalu odeznívat.

3) Obnovení energie

Po tomto momentu ticha prý podle Marissy Ward přichází ty dobré věci. "Když na tohle téma ženy koučuju, tak občas používám příklad breku, aneb když konečně vypustíme všechny ty udusané emoce. Až pak se dostáváme do stavu, kdy můžeme zažít opravdový požitek a rozkoš," řekla Marissa britskému magazínu Red Online. Vaše tělo se po té emoční bouři zase dává zpátky dohromady.

4) Naskočení těla a mysli

Po těchto fázích vaše tělo a mysl zase jakoby "naskočí". Sexuální koučka tuto fázi popisuje jako pocit tepla a lehkého vzrušení. Je prý jednodušší svému tělu v této době porozumět a naslouchat tomu, co doopravdy chce a potřebuje. Možná máte chuť na další orgasmus, chcete si dát šlofíka nebo něco k jídlu.

5) Jste na vrcholu

Tato fáze možná zní jako něco vzrušujícího, opak je ale pravdou. Podle slovníku sexuální koučky Marissy Ward je vrchol bod, který se nachází mezi dvěma fázemi. Jde o takové vydechnutí našeho těla.

6) Cítíte vzrušení

Po lehké pauze následuje vzrušení. Nemusí se ale jednat o vzrušení v sexuálním slova smyslu, i když podle sexuální koučky se v této fázi cítíte jako na vrcholku světa a neskutečně sexy. Marissa o této fázi říká, že se jedná o stav, kdy se cítíme opravdu dobře ve své kůži a jsme sebevědomí. Je to podle ní ten nejlepší čas mít otevřenou konverzaci se svým partnerem o tom, co od něj chceme a potřebujeme.

7) Vše se ustálí

Tato fáze možná zní jako nic moc, ale Marissa tvrdí, že se jedná o jednu z nejlepších fází poté, co zažijete klimax. Ustálení nastává tehdy, když se ve vašem těle konečně ustálí všechno, co ve vás zrovna proběhlo. Jste vnímavější a citlivější k tomu, co se ve vás a okolo děje. K tomu díky předešlé fázi máte sebevědomí se k těmto pocitům postavit čelem. Všechno je zkrátka růžové.

8) Naprostý klid

Poslední fáze je fáze klidu. Jste naprosto v pohodě se vším okolo, sami se sebou a máte pocit, že se nic nemůže pokazit. Jste klidní a zároveň máte energii čelit světu.