Neuvěříte, co lze vykouzlit s obyčejným prádlem. Věšení už nikdy nebude jako dřív

"Je to pro mě o vidění krásy v nedokonalostech a o novém propojení s realitou. Ráda si všímám hravých podobností - ať už je to svetr na oděvní lince vypadající jako kůň nebo krajíc chleba připomínající psí hlavu. Je to však pouze výchozí bod. Od této chvíle mi v hlavě začnou běžet příběhy: Jak bude ten kůň vypadat? Jak se bude jmenovat a jakou bude mít povahu? Bude rád závodit s ostatními koňmi?" popisuje tvůrčí proces Stentzelová.

Na její hravou tvorbu se podívejte do naší galerie.