Mirka van Gils Slavíková: Jsem patriotka české cukrařiny, vnímám ji jako světovou

Jako babička považujete za důležité předat novým generacím to, co vás samotnou naučili prarodiče. Jaké tři věci byste ráda, aby si lidé z vašich kuchařek odnesli?

Zcela určitě je to o rodinné soudržnosti, lásce a pomoci. Jídlo je společným jmenovatelem ve všech třech směrech. Kdybych měla možnost přidat ještě dvě věci, byl by to výběr kvalitních surovin a pečlivost při práci.

Tvrdíte o sobě, že jste patriotka české cukrařiny a vnímáte ji jako světovou. Setkáváte se tedy i s českými zákusky v zahraničí?

Recepty od pradávna migrují jako lidstvo samo, takže třeba žloutkové listové řezy naleznete po Evropě určitě, odpalované těsto také. Dokonce v JAR po mně zůstaly "Ring of Prague" v podobě srdíček - žloutkové věnečky. A takto si můžeme vyprávět o mnohých dalších výrobcích.

"Koneckonců jsme byli za první republiky cukrářskou špičkou, jen je nutné se vrátit ke kvalitě a preciznosti při výrobě," píšete. Co považujete za největší nešvary dnešní cukrařiny a není problém, že kvalitní suroviny prodraží samotný výrobek ?

V menších provozech lze využít více manuální zručnosti a nenahrazovat polotovary. To je jeden z nástrojů, jak být speciální a v kvalitě je definitivně síla. Téma kvalita versus cena je určitě k veliké diskusi. Ale pomalu si zákazníci osvojují menší, ale více kvalitní zákusky.

Během své kariéry jste se vždy vracela k osvědčené klasice a tu pečete dodnes. Do nové kuchařky jste napekla kremrole, věnečky, indiánky, větrníky, rakvičky a mnoho dalších známých lahůdek. Proč vás nelákají různé moderní cheesecaky, raw koláče a podobné "novoty", které jsou teď trendy?

Kniha Famózní! Od babičky byla obrovská výzva. K těmto receptům máme mnoho z nás vzpomínky a já nebyla výjimkou. Když vám to po upečení "klikne" se vzpomínkou - je to úžasný pocit. Konzumace a vzpomínky jsou spojené nádoby a podle návyků z dětství a rodinných zvyklostí dělíme potraviny na ty, které nám chutnají, a na ty, které moc nemusíme. Módní trendy přicházejí a odcházejí, ale chuťové vzpomínky setrvávají. Přesto nejsem vzdálená veganským receptům a ráda si nějaké novinky sama odzkouším, nicméně se pak rádi vracíme k českým buchtám.

V kuchařce čtenářům předkládáte jak výběr z receptů, které jste si oblíbila za svých učňovských let, tak cukrářskou inspiraci čerpanou z pramenů první republiky. Vzhledem k tomu, že se blíží Vánoce, tak jaké vánoční cukroví vám tuhle dobu evokuje?

Určitě jsou to třená těsta - rohlíčky, linecké v jakékoliv podobě, vanilkové a kokosové rohlíčky a kokosky. Nejen proto, že jsem s nimi rostla od dětství, ale vůně a lahodnost tohoto cukroví je nostalgií a magií mých Vánoc.