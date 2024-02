Milujete Přátele? Těchto 10 věcí jste v seriálu možná přehlédli

Seriál Přátelé se těší nehynoucí popularitě, a to navzdory tomu, že to bude už bezmála třicet let od první klapky a dvacet od té poslední. Je možné, že následujících deseti věcí jste si v oblíbeném seriálu nikdy nevšimli.