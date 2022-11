Toulá se přírodou a fotí svého vlčáka Sitku. Fotografie, které vám zlepší den

Pokud si chcete zpříjemnit den, máme pro vás skvělý tip. Honza Řeháček, který je na Instagramu známý pod přezdívkou Kopernikk, pořizuje nádherné fotografie ze svých cest s vlčákem Sitkou.

Svými fotografiemi zaujal natolik, že má na svém kontě už přes půl milionu fanoušků. Jak to všechno začalo? "Byla to moje přítelkyně Veru, která mi ukazovala skvělé fotografy na Instagramu a naučila mě, jak se tyhle věci mají fotit. Tím bych jí chtěl poděkovat za to, že odstartovala něco naprosto skvělého, něco, v čem jsem se našel. A pak to byl den, kdy jsme s kámošem Jirkou utekli před světem na túru do Krkonoš. Během pár hodin jsme zažili slunečné počasí, které se změnilo v mlhu a zmrzlý sníh až po azurovou oblohu a inverzi v údolí. Tenkrát jsem fotil jako blázen, protože všechno vypadalo skvěle. Od té doby mnohem víc fotím, cestuji a objevuji krásy přírody," řekl Honza Řeháček v rozhovoru pro Aktuálně.cz

Nápad na to, fotit svého vlčáka Sitku, přišel až později. "První měsíce jsem cestoval po české přírodě a zkoušel fotit první scenérie. Až potom přišlo rozhodnutí, že si pořídím československého vlčáka, kteří jsou skvělí parťáci jak na cestování po horách, tak v životě. Díky němu a jeho energii se výlety do přírody staly pravidelnými. Nejdřív po Pardubickém kraji, a čím byl Sitka starší, tím víc jsme jezdili do hor. Často spolu bloudíme po horách a lesích a pravidelně se nám povede na chvíli se úplně ztratit. Sledující postupem času přibývali, a tak jsem se rozhodl pro vytvoření instagramového fotodeníku z cestování se Sitkou," popisuje Honza Řeháček.

Z jeho fotek to může vypadat, že se v přírodě toulá pořád. Tak jednoduché to ale není, výlety a normální život není vždy úplně jednoduché skloubit.

