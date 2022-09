Padesát let seriálu M.A.S.H. Šikana herců, nesnesitelný Hawkeye a kódová jména sester

Zkratka M*A*S*H znamená v angličtině Mobile Army Surgical Hospital, tedy mobilní armádní chirurgická nemocnice. A právě v tomto prostředí se odehrává děj seriálu, který je zasazen do období války v Koreji. Námětem pro něj byl román MASH: A Novel About Three Army Doctors lékaře Richarda Hornbergera.

Inspiraci pro jednotlivé epizody čerpali scénáristé také z rozhovorů s lékaři a sestrami, kteří se války v Koreji zúčastnili. Pomohla jim i průzkumná cesta do Koreje.

Podívejte se do naší galerie na zajímavosti, které jste o seriálu možná netušili.