Flexit, crush a drip. Rozumíte svým dětem z generace Z? Udělejte si kvíz

Vyznávají odlišné hodnoty, vyrostli se sociálními sítěmi a jinak mluví. To je generace lidí narozených mezi lety 1995 až 2010 neboli generace Z. Slýcháváte doma, že váš potomek dobře "pofelil s kámoši", a nevíte, co to znamená? Udělejte si náš kvíz.