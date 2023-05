Krásným rtům sluší jen vlídná slova. 12 moudrých rad do života Audrey Hebpurn

Její tvář pravidelně vídáme na plakátech, televizní obrazovce i oblečení. Hollywoodská herečka a jedna z nejkrásnějších žen stříbrného plátna by tento květen byla oslavila 94. narozeniny. Ačkoli světu chybí už třicet let, přesto se o ní stále máme co dozvědět. Co jste o Audrey nevěděli?