10 babských rad, které opravdu fungují: Které z nich ještě neznáte?

Dobrá rada nad zlato... Staré, ale nadčasové rčení, viďte? Pro mnohé rady ale nemusíte chodit daleko. Stačí si vzpomenout na to, co říkávaly a také praktikovaly naše babičky a prababičky. Dokázaly si jednoduchým způsobem poradit s lecčím. Vybrali jsme pro vás 10 nejzajímavějších "babských" rad, které stojí za to vyzkoušet. Jsou levné, účinné a mnohdy víc než překvapivé.