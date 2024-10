Víme jak vyzrát na zapeklité modrodfialové světlo

Modrofialové světlo nás nepřetržitě obklopuje po celý den. Vyzařují ho digitální obrazovky, LED světla a především slunce. Právě slunce je zdrojem přirozeného modrého světla a umožňuje tělu rozlišit den a noc. Žijeme ovšem v digitální době a k té neodmyslitelně patří oslnivé reflektory automobilů, chytré telefony, tablety, počítače a další elektronická zařízení, která využíváme dennodenně na práci, nebo i k trávení volného času. Všechna tato elektronická zařízení vyzařují modré a fialové světlo s vysokou energií a krátkou vlnovou délkou. Tyto paprsky mohou ovlivnit zrak, způsobit únavu očí, a dokonce i jejich opotřebení. Průměrný uživatel je vystaven modrému a fialovému světlu v přepočtu 7 až 13 hodin denně, což má na svědomí to, že oči tak prakticky nemají šanci si odpočinout, a to skrývá jistá rizika. "Modré světlo je specifické tím, že se sítnice oka aktivuje téměř 100x více než u jiného světla, a tak silně působí na náš organismus. Jakmile surfujete na mobilu nebo se díváte na film, tak modré světlo dává tělu signál, že je den, i když to tak nemusí být. Mozek je pak zmatený a může to rozhodit přirozený biorytmus těla, a proto můžete mít problémy s nespavostí," vysvětluje Kristýna Štěbetáková, optometristka společnosti Alensa.cz, sítě optik a online prodejce kontaktních čoček, dioptrických a slunečních brýlí.

Příznaky, při kterých byste měli zpozornět:

pálení a svědění očí

problémy s viděním

přílišná tvorba slz

nespavost

nadměrná únava

rozmazané vidění

časté bolesti hlavy

celková nevolnost

pocit na zvracení

Preventivní tipy před digitální únavou očí

Lze se před světlem ovlivňujícím denní biorytmus člověka tedy chránit? Dobrou zprávou je, že ano! Večer, před spánkem můžete používat červené brýle nebo nastavit červený filtr na digitálních zařízeních.

Digitální únavu a oční diskomfort ale nepodceňujte ani během dne. Je jasné, že se jen stěží v zájmu zachování zrakového pohodlí vymluvíte z pracovních videokonferencí, ale nemusíte se vzdávat ani sledování oblíbených televizních programů nebo zábavných videí na sociálních sítích. Doktorka Giovanna Olivaresová, ředitelka péče o zrak a firemní autorka ve společnosti Johnson & Johnson, sestavila několik účinných tipů, jak vaše oči pravidelně a efektivně opečovávat i v dnešní uspěchané digitální době.

Pravidelná pauza je základ: Dodržujte pravidlo 20-20-20, kdy každých 20 minut na 20 sekund odvrátíte zrak od obrazovky a zadíváte se na předměty v různé vzdálenosti kolem sebe.

Obrazovku umístěte dál od okna a jasného světla, nastavte si výšku obrazovky tak, aby byla 15-20° pod linií pohledu a upravte si jas a kontrast obrazovky tak, aby byly stejné jako vaše okolí.

Abyste předešli syndromu suchého oka, použijte oční kapky pravidelně cíleně mrkejte.

Vyzkoušejte kontaktní čočky filtrující modrofialové světlo jako například Acuvue Oasys Max 1-Day (30 čoček) *.

Před spánkem odložte mobil nebo jiné přístroje, ať nemáte problémy s usínáním. V ideálním případě odložte telefon nebo počítač a vypněte televizi 2-3 hodiny před spánkem a raději si před spaním přečtěte pár stránek v knize nebo si povídejte.

A nejdůležitější rada závěrem. Každý rok se objednejte na pravidelné oční vyšetření, abyste měli jistotu, že váš předpis na brýle a čočky je správný.

Mimochodem vyšetření zraku, máte v optikách Alensa v Praze, Brně, Ostravě a Českých Budějovicích zcela zdarma a máte možnost se objednat i na takzvanou reaplikaci kontaktních čoček, v rámci které si můžete zdarma vyzkoušet i čočky Acuvue Oasys Max 1-Day*.

Proč používat filtr modrofialového světla

Není vůbec nezvyklé, že si brýle nebo čočky s filtrem modrého světla pořídí i lidé, kteří nemají dioptrie a vidí na blízko i na dálku naprosto skvěle. Pokud brýlím neholdujete a preferujete raději čočky a zároveň trávíte v autě, na počítači a telefonu dlouhé hodiny, můžete zkusit jednodenní čočky s filtrem proti modrofialovému světlu Acuvue Oasys Max 1-Day (30 čoček)*. Ty poskytují celodenní komfort~1 a snížení pocitu únavy očí při práci s digitálním zařízením.¥1 Materiál čoček disponuje technologií OptiBlue™ Light Filter, jež filtruje až 60 % modrofialového světla†2 o vlnové délce 380-450 nm a poskytuje perfektní vizuální jasnost za všech světelných podmínek.1 Technologie TearStable™ umí navíc uzamknout vlhkost uvnitř materiálu, díky čemuž jsou čočky příjemné na nošení po celý den.†2,3,4 Jelikož se jedná o jednodenní čočky, jsou zároveň jednou z nejhygieničtější možností, protože se o ně není třeba starat a každodenně je pečlivě čistit. Ráno nasadíte, večer, nebo dle potřeby, vyndáte.

Acuvue Oasys Max-1Day (30 čoček/balení) *

Cena: od 700 Kč

Dostupné na: http://www.alensa.cz/

Výrobce: Johnson&Johnson

† Nebylo prokázáno, že by filtrování HEV světla kontaktními čočkami přinášelo uživateli jakýkoli systémový a/nebo oční zdravotní přínos. Další informace by měl poskytnout oční specialista. ~ n=449

¥ n=593

1.Data ve složce JJV. CSM Subjective Responses ACUVUE® OASYS MAX 1 Day Contact Lenses - Retrospective Meta-analysis. 2. Data ve složce JJV 2022. TearStable™ Technology Definition. 3.Data ve složce JJV 2022. Effect on Tear Film and Evaluation of Visual Artifacts of ACUVUE® OASYS MAX 1-Day Family with TearStable™ Technology. 4.Data ve složce JJV 2022. Vlastnosti materiálu: 1-DAY ACUVUE® MOIST, 1-DAY ACUVUE® TruEye®, ACUVUE® OASYS 1-Day s technologií HydraLuxe™ Technology a ACUVUE® OASYS MAX 1-Day s technologií TearStable™ Technology Brand a další značky jednodenních kontaktních čoček.

* Důležité informace pro nositele kontaktních čoček: Kontaktní čočky ACUVUE® jsou zdravotnický prostředek určený ke korekci zraku. Zda jsou pro vás kontaktní čočky vhodné, určí oční specialista. Ačkoli je to ojedinělé, mohou se při nošení kontaktních čoček objevit závažné oční problémy. Abyste těmto problémům předešli, dodržujte plán nošení a výměny a pokyny pro správnou péči o kontaktní čočky. Kontaktní čočky nenoste, pokud máte oční infekci, jakékoli oční nebo systémové onemocnění, které může ovlivnit oko, nebo pokud jste alergičtí na některé složky. Pokud pocítíte oční diskomfort, nadměrné slzení, změny vidění, zarudnutí nebo jiné oční problémy, čočky vyjměte a okamžitě kontaktujte svého očního specialistu. Pro podrobné informace, včetně varování a bezpečnostních opatření, si pečlivě přečtěte návod k použití a informace vztahující se k bezpečnému používání kontaktních čoček, které jsou k dispozici na webových stránkách www.e-ifu.com/patient/cs/ . 2024PP15943