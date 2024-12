Retro ozdoby, které nikdo z mladých už nepamatuje? Jaké jste měli na stromku doma vy

Hlavním rozdílem mezi nabídkou vánočních ozdob v 70. a 80. letech a nyní je množství. Nikoho by tehdy nenapadlo koupit od jednoho druhu ozdob více než jednu krabici se šesti, maximálně osmi kousky.

Jedle, smrčky a borovice v obývacím pokoji se zdobily tak pestře, jak jen to bylo možné. Zatímco dnes převládá představa, že krásně ozdobený strom má jednotný dekor s maximálně třemi barvami a koule i jiné tvary se na něm opakují ve stejné barvě, tenkrát se zdobilo vším, co bylo po ruce.

Nová krabice vánočních ozdob se pořizovala ne podle barvy, která by se hodila k těm ostatním, ale podle toho, co zrovna bylo v obchodě a co se aspoň trochu rodině líbilo.

A na co také byly peníze. "Ručně foukané skleněné ozdoby byly pro české zákazníky hodně drahé," připomíná Růžena Secká, předsedkyně družstva Vánoční ozdoby ze Dvora Králové nad Labem, které je největším výrobcem ručně foukaných a malovaných skleněných vánočních ozdob v Česku a jedním z největších v Evropě.

Balení se šesti koulemi vyšlo na několik set korun, což při průměrném platu kolem dvou tisíc korun byla opravdu zátěž.

V 90. letech se pak na bazarech a bleších trzích objevovaly ve výprodeji celé krabice starých vánočních ozdob. Zatímco tenkrát byly za hubičku, protože se jich majitelé chtěli zbavit jako socialistické relikvie, dnes by u spousty z nich našli kupce z řad milovníků designu.

Podívejte se v galerii na vánoční ozdoby z dob socialistického Československa a najděte mezi nimi i ty, na které máte vlastní vzpomínky.