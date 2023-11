Vánoce na Streamu: Sedmero krkavců, Kameňák i film o pejskovi Gumpovi online a zdarma

Z předvánoční filmové nabídky Streamu si vybere opravdu každý. Zdarma můžete sledovat pohádky, romantické komedie a čeká na vás i Vánoční Kameňák.

Pohádky pro celou rodinu

Co by to bylo za předvánoční čas bez těšení na pohádky? Některé si můžete dopřát v předstihu. Již od prvního prosincového dne najdete na Streamu pohádku Perinbaba. Vypráví příběh o svérázné Paní Zimě a o odvážném Jakubovi, který se nebál ani Zubaté. Od 1. 12. uvidíte pohádku zdarma na videportálu Stream.cz.

Druhou pohádku vám videoportál Stream nabídne od třetí adventní neděle. Příběh vycházející z pohádky Boženy Němcové připomene odvážnou Bohdanku, která se vydává do světa hledat sedm zakletých bratrů. Na svém putování pozná i lásku, ale cesta k milovanému princi je více než trnitá. Pohádku Sedmero krkavců můžete sledovat zdarma od 17. 12. na videoportálu Stream.cz.

Pro romantické duše

Připomeňte si, jaké by to bylo, kdyby muži věděli, co si ženy myslí, a dokázali odhalit jejich nejtajnější přání. Již 23 let uběhlo od doby, kdy byla natočena romantická komedie s neodolatelným Melem Gibsonem a krásnou Helen Hunt s názvem Po čem ženy touží. Gibson alias Nick začne po nešťastné nehodě slyšet, co si ženy myslí. S úspěchem začne tuto schopnost využívat k vlastnímu prospěchu. Plány mu nečekaně zkříží láska… Film uvidíte zdarma na videoportálu Stream.cz od 5. 12.



Hned následující sobotu se do českých domovů vřítí příběh psí pravdy, lásky a naděje. Gump - pes, který naučil lidi žít je rodinný dobrodružný film z roku 2021, který vám otevře oči. Protože co člověk v psím srdci zničí, to může zase jen člověk uzdravit. Úspěšný snímek F. A. Brabce vypráví příběh o světě viděném očima toulavého psa Gumpa. V hlavních rolích Bolek Polívka, Eva Holubová, Ivana Chýlková, Ivan Trojan, Karel Roden a mnoho dalších. Od 9. 12. zdarma na videoportálu Stream.cz.

Vánoční smích

V předvánočním shonu se můžete uvolnit při bláznivé české komedii plné peprných vtípků. Pátý díl úspěšné série Kameňák vám připomene vesničku Kameňákov, karamboly starosty Pepy i všech dalších obyvatel. Bránice vám rozechvěje Václav Vydra, Ladislav Hruška, Hana Čížková, Dana Morávková, Václav Upír Krejčí a mnoho dalších. Vánoční Kameňák uvidíte od 20. 12. zdarma na videoportálu Stream.cz.

Kompletní nabídku filmů videoportálu Stream najdete na Online filmy zdarma | Stream. Všechny filmy jsou s českým dabingem a diváci k nim mají neomezený přístup zdarma.