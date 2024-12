V zimě je nejlépe v Krkonoších. Vylaďte si skvělou rodinnou dovolenou!

Ty nejkvalitnější podmínky pro zimní dovolenou nabízejí nejvyšší české hory. Ale není to zdaleka jen o množství sněhové nadílky. Hory mají všechno, co potřebuje každý jednotlivý člen rodiny. Nabízí intenzivní společný prožitek z čisté přírody národního parku a dotek dokonalých služeb v moderních střediscích.

Skvělá rodinná lyžovačka

Pokud jste si pro první jízdu vašich dětí vybrali Krkonoše, máme velkou radost. Budete ji mít také, až uvidíte tu lásku k lyžím na první svezení. Pokud je vám příjemnější poklidná rodinná atmosféra, vybírejte z menších rodinných areálů. Ideální jsou Paseky nad Jizerou, Malá Úpa, Černý Důl či Strážné. Pokud hledáte komplexní zázemí, pak využijte služby velkých resortů. Nechte děti pilovat obloučky s profesionály v lyžařských školách a sami si užijte jízdu po dlouhých, širokých a dokonale upravených sjezdovkách. Nebo je pozorujte z lounge s šálkem kávy či drinkem v ruce. Pro maximální pohodlí doporučujeme nejlepší český areál ve Špindlerově Mlýně. Největší tuzemské středisko, SkiResort ČERNÁ HORA-PEC, nabízí lyžování v celkem šesti areálech ve východních Krkonoších, a tedy velkou rozmanitost.

Podívejte se na kompletní lyžařskou nabídku pro rodiny s dětmi a vyberte to pravé místo pro vás.

Zábava na sněhu

Do Krkonoš se v zimě jezdí za sněhem, pojďte si ho užít na všechny možné způsoby. Až postavíte dostatečný počet sněhuláků a prohrajete pár bitev v koulované, přijde čas na boby a sáňky. Sjedete na nich každý druhý kopec, ale pokud chcete pořádný sjezd, prosvištěte připravené sáňkařské dráhy. Černohorská sáňkařská cesta měří čtyři kilometry a na její start vás vyveze kabinková lanovka z Janských Lázní. Z kopce dolů to ale jde i jinak! Třeba ve sněhovém korytě. Snowtubing je skvělé zpestření po dni na lyžích a třeba na Benecku nabízejí hned tři dráhy. A do třetice si jízdu z kopce vcelku bez námahy s dětmi užijete na bobových drahách. V Peci pod Sněžkou v Relaxparku je bobovka letos navíc osvětlená tisícovkami světýlek a 2D i 3D instalacemi.

Zábava klidně i bez sněhu

Každý malý i velký ví, že počasí v horách od nepaměti panuje Krakonoš. A tak musíme počítat s jeho občasnými vrtochy. Když to zrovna není na lyže ani túru, nebo když chcete nechat uschnout lyžařské kombinézy, vyrazte na výlet do muzeí, relaxovat do aquaparků, nebo poznejte krkonošská řemesla. Bavit se budete také na Stezce korunami stromů v Janských Lázních, kde se projdete od kořenů stromů až nad jejich špičky.

Pěšky to jde i v zimě

Pokud se chcete na krkonošské kopce zachumlané v bílém kabátku podívat i jinak než z lanovky, vyrazte s dětmi na zimní procházku. V doprovodu třpytících se závějí a stromů odpočívajících pod sněhovou čepicí projdete pohodlně třeba údolím Bílého Labe, nebo k Mumlavskému vodopádu. Pokud míříte na hřebeny, pak doporučujeme výlet ze Zlatého návrší k Labské boudě. Pozor ale na pořádné vybavení a nesmeky, horské počasí je nevyzpytatelné.

Do hor i na oficiální webový portál Krkonoš vás zve destinační společnost Krkonoše.