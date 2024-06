V Designer Outlet Parndorf již brzy přibude prodejna Alexander McQueen, slevy až 70 %

Dny jsou stále delší a slunečné počasí značí příchod léta. Následující týdny jsou jako stvořené pro důkladný refresh vašich šatníků a doplnění kousků, díky kterým budou vaše outfity i letošní léto trendy. V Designer Outlet Parndorf nakoupíte v prodejnách známých designérských, ale i sportovních značek po celý rok s nabídkou až do minus 70 % z outletových cen.

Prodloužené otevírací hodiny: pondělí až pátek do 21 hodin, sobota do 18 hodin

Gastro speciality ve Wagamama, Lia's nebo Sacher Café

Designer Outlet Parndorf je víc než jen nakupování

Jedinečné značky, které široko daleko v takovém počtu nenajdete a také výhodné ceny v Designer Outlet Parndorf, se těší velké oblibě i u českých influencerů. Atmosféra centra zaujala oblíbenou dvojici Gabrielu Gášpárovou a Petra Havránka známou z první série reality show Love Island. Populární je také u slovenských influencerek jako je Tatiana Žideková či modelek Barbory Bakošové nebo Janky Slačkové.

Díky široké nabídce prodejen od módních a sportovních značek až po kosmetiku a bytové doplňky od Aigner, Karl Lagerfeld, Guess, Watch Station, Napapijri, Geox a mnoha dalších, zde i vy najdete nejnovější "must-have" kousky letní sezóny pro celou rodinu. Více než 160 obchodů si můžete užít i po práci. Prodloužené otevírací hodiny od pondělí do pátku do 21:00, v sobotu pak do 18:00 vám umožní užít si nakupování i v pozdních hodinách.

Nové značky v McArthurGlen Designer Outlet Parndorf

Rozmanitost značek v centru se neustále rozšiřuje - v novém kabátě najdete i znovu otevřené prodejny Strellson a Tom Tailor či Lacoste, novou prodejnu brzy otevře i oblíbený Rituals. V loňském roce v centru přibylo celkem 20 nových značkových prodejen, přestaveb prodejen a pop-up prodejen na celkové ploše 3 700 m² - důraz se nadále klade zejména na optimalizaci velkého portfolia značek. Velkou novinkou, která jistě potěší módní nadšence, je připravované otevření prodejny Alexander McQueen, která v Designer Outlet Parndorf přibude už na podzim letošního roku.

A pokud vám během nakupování vyhládne? Žádný problém! V nabídce je vše - od zákusku v Café Sacher přes zdravé chuťovky v restauraci Lia's až po kreativní hamburgerové speciality v nové restauraci Le Burger. V centru najdete také food truck zónu, kde nabízí vše od pizzy a burrita až po veganskou zmrzlinu.

Rekordní návštěvnost v roce 2023

Obliba nákupního centra Designer Outlet Parndorf i v uplynulém roce narůstala, dokonce můžeme mluvit o rekordní návštěvnosti na úrovni 6,8 milionu zákazníků, což je více než v roce 2019 před příchodem pandemie. Sousední země jako Slovensko a Maďarsko zaznamenaly v roce 2023 výrazný nárůst zákazníků (+ 27 %) - zvýšená poptávka je i u návštěvníků z České republiky, Rumunska a Srbska (+ 24 %). Designer Outlet Parndorf dnes patří mezi TOP 6 nejoblíbenějších outletů v Evropě. Outletové centrum se nachází 30 minut od Vídně, můžete tak propojit cestování s nákupy.

"Designer Outlet Parndorf se ukazuje jako první volba pro mezinárodní milovníky nakupování. K tomuto úspěchu významně přispělo naše úsilí o oslovení nových cílových skupin a vypracování marketingových strategií přizpůsobených různým zemím a cílovým skupinám. Nastavujeme nové standardy, abychom vyhověli potřebám našich mezinárodních zákazníků a nabídli jim bezkonkurenční nákupní zážitek," doplňuje Mario Schwann, generální ředitel Designer Outlet Parndorf.

Pokud cestujete s Českými dráhami z České republiky do Vídně, můžete si v Designer Outlet Parndorf užít perfektní nákupní den. Stačí na zákaznickém servisu předložit tištěnou nebo elektronickou jízdenku a získáte přístup do VIP salonku, skleničku prosecca a fashion passport s dodatečnou slevou 10 % z outletové ceny ve všech zúčastněných prodejnách.

O MCARTHURGLEN

McArthurGlen Designer Outlet Parndorf

McArthurGlen Designer Outlet Parndorf byl otevřen v srpnu 1998. Dnes je Centrum největším designérským outletem ve střední Evropě a s počtem pracovních míst 1 900 je největším soukromým zaměstnavatelem v Burgenlandu. Ve finančním roce 2018/2019 bylo zaznamenáno 6,1 milionu návštěvníků. Důvodem vysoké oblíbenosti nákupní destinace je kvalitní mix designérských, luxusních a lifestylových značek i uvolněná atmosféra ve village stylu. V přibližně 160 prodejnách najdou milovníci módy ty nejžhavější trendy aktuální sezóny a klasiku z předchozí sezóny o 30 až 70 procent výhodněji. Centrum nabízí dostatečně rozmanitý servis, včetně denní kyvadlové dopravy mezi Vídní a Parndorfem. Více informací naleznete na www.designeroutletparndorf.at

O McArthurGlen Group

Skupina McArthurGlen je předním evropským vlastníkem, vývojářem a provozovatelem designérských prodejen. Založena byla v Evropě v roce 1993 společností Kaempfer Partners. McArthurGlen, jako průkopník designérského outletového maloobchodu v Evropě, od té doby zpřístupnil 700 000 m2 prodejní plochy. V současné době společnost provozuje 26 prodejen McArthurGlen Designer Outlet v deseti zemích: Rakousku, Belgii, Kanadě, Francii, Německu, Řecku, Itálii, Nizozemsku, Španělsku a Velké Británii s celkovým obratem více než 4,5 miliardy EUR ročně [2019].

Centra nabízejí prostor pro nejžádanější luxusní a prémiové značky a slibují celoroční cenové výhody pro více než 90 milionů stylově uvědomělých zákazníků, v živém a kvalitním nákupním prostředí [2019].

V roce 2013 se McArthurGlen stal joint venture mezi Kaempfer Partners a Simon Property Group Co. (NYSE SPG), předním světovým poskytovatelem prvotřídních nákupních, gastronomických a zábavných destinací. V rámci probíhající expanze McArthurGlen buduje nebo plánuje nový designový obchod: Paris-Giverny (Francie).

