Velká změna u Walta Disneye. V čele představenstva společnosti bude poprvé žena

Informaci o personální změne uvedla firma ve svém středečním sdělení. Iger loni po 15 letech z vrcholové pozice odstoupil, ze společnosti odejde ke konci roku. Záměr firmu opustit ve stejnou dobu oznámili i někteří další vysocí manažeři.

Sedmašedesátiletá Arnoldová byla členkou správní rady 14 let. Dříve zastávala funkci provozní ředitelky investiční společnosti The Carlyle Group. Působila také ve výkonných pozicích ve společnostech Procter and Gamble a McDonald's.

Jmenování Arnoldové přichází v době, kdy se velké korporace odklánějí od organizační struktury, kde role výkonného ředitele a předsedy správní rady zastává jedna osoba, upozornila agentura Reuters. Generálním ředitelem společnosti Walt Disney je nyní Bob Chapek.