U vody, ve vodě i na vodě

Stoupající teploty, ostré slunce a dlouhé dny lákají k pobytu u vody. Ať už chcete zažít dobrodružství, nebo si jen odpočinout u bazénu, čtěte, bez čeho se v horkých letních dnech neobejdete.

Odpočívání u vody

Městské koupaliště, zatopený lom, rybník za vsí nebo třeba bazén na zahradě. Možností je nespočet, hlavně když se budete mít jak zchladit. Pokud se chystáte na den strávený u jezera či u moře, nezapomeňte si s sebou sbalit vše potřebné. Abyste si mohla odpočívání užít naplno, vezměte si dobrou knihu nebo elektronickou čtečku, piknikovou deku či pohodlné lehátko a sluneční brýle nebo pokrývku hlavy s širokou krempou či pořádným kšiltem. Při čtení na břehu se skvěle opaluje, jednodílné plavky proto nechte doma. Vyberte si z nabídky dvoudílných dámských plavek ty, které vám padnou do oka a v nichž se skvěle opálíte. Nezapomeňte na opalovací krém, abyste se místo opálení nespálila. Celý den ležení na sluníčku vyžaduje dobrou hydrataci, proto s sebou do tašky přibalte dostatek tekutin a drobné občerstvení.

Kajak, kanoe nebo paddleboard

Patříte-li k dobrodružnějším povahám, vyzkoušejte některou z těchto aktivit. Jízda na kajaku, paddleboardu či v kanoe může být odpočinkovou záležitostí i namáhavým sportem. Záleží jen na vás, jak aktivitu pojmete. Pomalé klidné houpání na vlnách můžete vyzkoušet na každé větší vodní ploše či řece, stačí jen navštívit některou z půjčoven vodáckého vybavení a vyrazit. Chcete-li se pořádně zapotit, zkuste divokou vodu nebo třeba paddleboardové závody. Na vodě budete potřebovat záchrannou vestu, plavky nebo neopren, boty do vody a vodotěsný vak, do nějž si uložíte osobní věci. Vak mějte vždy připevněný k lodi. Vyrážíte-li na paddleboard, nezapomeňte si jej pomocí speciálního leashe (popruhu) připoutat k noze. Pádlování je zábavná aktivita, při níž procvičíte svaly celého těla a natrénujete koordinaci i rovnováhu.

Plachty na vlnách

Pokud vás láká otevřené moře či oceán, vyzkoušejte jachting. Abyste zažila, jaké to je mít vítr ve vlasech a v plachtách, nemusíte ani jezdit za hranice. Plachetnice najdete i u nás, na některých přehradách či jiných větších vodních plochách. Jezdit se dá na jednomužných loďkách i několik desítek metrů dlouhých lodích s kajutami, kuchyní a salonkem. U nás i v zahraničí si můžete zaplatit kapitána - skippera - který se postará o to, aby celá posádka doplula, kam má. Chcete-li ovládnout umění jachtingu na vlastní pěst, můžete sloužit kapitánské zkoušky a půjčit si loď u některé z nespočtu charterových společností. Na lodi se neobejdete bez záchranné vesty, ochrany proti slunci (opalovací krém, klobouk, sluneční brýle), pohodlného rychleschnoucího oblečení a pevné obuvi. Další vybavení je pak třeba sbalit podle toho, kam a na jak dlouho se na loď chystáte.

Šnorchlování

Hlavní výhodou šnorchlování je to, že kromě potápěčských brýlí a šnorchlu k němu potřebujete jen pohodlné plavky. Abyste mohla objevovat skryté krásy oceánu nebo moře, nemusíte absolvovat žádný výcvik ani kurz. Prostě se ponoříte do vody a můžete se nechat okouzlit podvodním světem. Jde o skvělou zábavu pro celou rodinu. Nezáleží na tom, jestli jste u moře nebo u jezera za městem. Díky šnorchlu můžete splynout s vodním světem a nerušeně pozorovat život pod hladinou. Abyste se ve vodě mohla pohybovat co nejefektivněji, přibalte si s sebou také ploutve. Nezapomeňte ani na voděodolný opalovací krém, který vás bude chránit před ostrými slunečními paprsky. Šnorchlování můžete vyzkoušet všude, lze jej provozovat v mělkých sladkých vodách, u mořských útesů i v nejhlubších vodách oceánu.

Zimní sporty na vodě

Toužíte-li po pořádné dávce adrenalinu, neváhejte a vyzkoušejte vodní lyžování nebo wakeboard. Jde o komplexní sportovní aktivity, u kterých zapojíte svaly celého těla a užijete si zábavu na vodní hladině. Na vodních lyžích i wakeboardu můžete jen tak jezdit, zkušenější jezdci pak předvádějí nejrůznější triky nebo skáčou přes překážky. Abyste mohla vyzkoušet některý z těchto sportů, potřebujete to správné vybavení a motorový člun nebo vlek s tažným lanem. Na vodě totiž nejsou kopce, ze kterých by se dalo sjíždět. Lyžování, wakeboarding ani podobné aktivity neprovozujte bez záchranné vesty a helmy, pády na vodní hladinu nebo překážky mohou být v některých případech životu nebezpečné. Oba sporty slouží jako skvělý trénink síly, rovnováhy, koordinace i vytrvalosti a jsou skvělé jak pro začátečníky, tak pro zkušené sportovce.

Nezapomínejte na to, že voda je mocný živel. Při všech aktivitách dbejte na bezpečnost a používejte všechny potřebné ochranné prvky. Je-li to třeba, noste záchrannou vestu, pijte dostatek vody, používejte voděodolný opalovací krém a dodržujte pokyny instruktorů. A hlavně si nezapomeňte užívat!