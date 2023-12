Slováčková radí, jak mluvit s pacienty s rakovinou, a Elbel čeká třetí dítě

Zpěvačka Anna Slováčková si v současnosti prochází velmi náročnou léčbou, když se jí po třech letech vrátila rakovina. Dobře tak ví, jak zraňující umí být některé otázky a komentáře od cizích, ale i blízkých lidí. Rozhodla se proto sepsat drobný "manuál" k tomu, jak s lidmi, kteří trpí závažnou nemocí, mluvit, a co jim naopak neříkat.

Na to, co dalšího se uplynulý týden událo na Instagramu, se podívejte do naší galerie.