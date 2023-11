Bílá se snaží umlčet partnera a Obermannová odmítla bohatého nápadníka

Vrátit se do dětství, alespoň ve vzpomínkách, se tenhle týden pokusilo hned několik osobností. A zatímco Martina Preissová se kvůli tomu vydala do rodného kraje, Richard Genzer zalovil ve svém archivu. No a moderátor Aleš Cibulka měl radost jako malý kluk, když si mohl na vlastní kůži vyzkoušet vozidlo z mnohými milovaného dětského seriálu.

