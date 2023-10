Tvář jako umělecké plátno: dm společně s umělci a influencery oslavila sílu barev

Barvy určují náladu, vyvolávají různé pocity a dokážou inspirovat. O tom se přesvědčili účastníci mezinárodního eventu, který drogerie dm uspořádala 12. 10. 2023 v Praze. Součástí akce, která se nesla v duchu hesla PRESS PLAY FOR COLOUR, bylo vystoupení umělců a TikTok tvůrců z celkem deseti zemí, ve kterých dm působí. Ti společně vytvořili několik pestrých a kreativních líčení a uměleckých projektů.

Za dm Česko spojily síly umělkyně Tereza Kovandová a beauty influencerka Natálie Hefnerová. Vedle barevného obrazu inspirovaného mořem a korály tak vznikl i odvážný make-up look. Vše za použití barev a kosmetických produktů značek essence, Catrice, s-he colour&style a trend !t up.

"Společnost dm se tento rok snaží připomenout, že svět není jen černobílý. Nyní jsme spojili síly s mladými umělci a umělkyněmi. Ti mohou inspirovat nejen svou tvorbou, ale hlavně životními postoji, touhou vystoupit z davu, odvázat se a jednoduše se nebát přenést barvy nejen do svého života, ale také do kosmetické rutiny," říká Jiří Peroutka, manažer komunikace dm

Event mohli zájemci sledovat odkudkoliv

Event byl pojat jako interaktivní, jeho součástí bylo živé vysílání dmLIVE. Prostřednictvím přímého přenosu se sledující mohli seznámit s influencery a produkty. Zájemci mohli vše sledovat také na sociálních sítích Instagram a TikTok. Program doplnil také koncert skupiny Lake Malawi.

Vrcholem večera pak bylo spuštění nových kanálů TikTok společnosti dm v Bosně a Hercegovině, Bulharsku, Chorvatsku, Severní Makedonii, na Slovensku, ve Slovinsku a v Maďarsku.

Společnost dm na svých kanálech sdílí především krátké klipy s tipy na líčení, hacky do domácnosti i produktové novinky. Popularita sítě přitom neustále roste. Nyní má tiktokový profil @dm_cesko přes 35 tisíc sledujících.