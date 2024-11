Trápí vás příznaky menopauzy? Pomůže mateří kašička i šalvěj

Může se jednat o hormonální nerovnováhu a změny spojené s menopauzou. Ačkoliv je klimakterium přirozeným obdobím v životě každé ženy, mnohdy ho provází nepříjemné příznaky, které umí potrápit. Dnes už ale známe množství způsobů, jak si od projevů menopauzy ulevit. A nemusí jít hned o léky či hormonální léčbu. Velmi efektivně totiž umí pomoct i bylinky, vitaminy a jiné přírodní látky.

Říká se, že není nemoc, na kterou by nevyrostla bylinka. Řada vědeckých výzkumů začíná potvrzovat to, co naše babičky intuitivně tušily. Že příroda má velkou sílu a umí pomoct s nejedním zdravotním neduhem. Unikátní kombinace přírodních látek využívá i preparát Sarapis Plus, který je sestaven pro podporu tělesné i psychické pohody žen v každém věku. Obzvlášť ho ale uvítají ženy v období menopauzy, kterým umí ulevit od nepříjemných obtíží spojených s touto fází hormonální proměny těla. A co je v něm tak magického?

Zázrak jménem mateří kašička

Jednou ze složek, které v Sarapis Plus najdete, je včelí mateří kašička. Tento zázrak přírody je některými považován za elixír mládí, jinými označován za superpotravinu. Sílu mateří kašičky znali a využívali už i staří Egypťané a Římané. Jde o výměšek hltanových žláz mladých včel, které jej využívají jako krmení. Mateří kašička proto obsahuje unikátní směsici aminokyselin, vitaminů (B-komplex, vitaminy C, D, E, K a jiné), minerálů (například hořčík, vápník, zinek, draslík), enzymů, peptidů a mastných kyselin. Je také jediným přírodním zdrojem čistého cholinacetátu, což je významný neurotransmiter hrající roli v mnoha tělesných procesech od paměti a učení přes trávení po správné fungování imunitního systému. "V období klimakteria dochází k hormonálním změnám v těle a klesá například množství estrogenu. Podle výzkumů ale mateří kašička obsahuje látky, které umí pomoct hladinu ženských hormonů vyrovnat a zmírnit tak příznaky, jako jsou návaly horka, únava či podrážděnost," říká renomovaný gynekolog a sexuolog MUDr. Pavel Turčan, Ph.D.

Včelí pyl zlepšuje spánek i trávení

Kromě mateří kašičky umí s příznaky menopauzy pomoct i včelí pyl. Drobná pylová zrnka, která sbírají včely z květů rostlin, jsou bohatá na živiny, včetně bílkovin, mastných kyselin, vitaminů a minerálů. Sarapis Plus obsahuje jak květový pyl, tak pyl fermentovaný. Právě fermentace pylu zvyšuje jeho vstřebatelnost a nutriční hodnotu. Výzkumy naznačují, že květový a fermentovaný pyl mohou zlepšovat spánek, snižovat únavu, zmírňovat záněty v těle a posílit imunitu. Květový pyl navíc obsahuje přírodní estrogeny a fytosteroly, které mají podobné účinky jako estrogeny. Společně tak mohou zmírňovat návaly horka a pocení či nespavost. Fermentovaný pyl je zase zdrojem probiotik, která napomáhají lepšímu trávení a posilují imunitní systém.

Šalvěj jako obrana proti osteoporóze

Šalvěj lékařská je bylina, která se na podporu ženského zdraví používá už po staletí. Je bohatá na estrogenní hormony, díky kterým je vhodná jak při gynekologických problémech, tak právě při menopauze. "Ukazuje se také, že je dobrým pomocníkem v prevenci osteoporózy, tedy řídnutí kostí, které je s nástupem menopauzy také spojeno. Existují výzkumy, které potvrdily, že šalvěj lékařská napomáhá brzdit resorpci kostí a chrání tak před úbytkem kostní hmoty," dodává MUDr. Pavel Turčan, Ph.D.

Vitamin krásy podpoří vlasy a kůži

V doplňku stravy Sarapis Plus najdete i biotin. Jedná se o vitamin B7, kterému se začalo přezdívat vitamin H podle německého "haar und haut", tedy vlasy a kůže, či vitamin krásy. Asi není překvapením, že má mimo jiné blahodárný vliv na kondici vlasů, nehtů a pokožky. V období menopauzy, kdy se řada žen potýká se suchou kůží, řídnutím vlasů a lámavostí nehtů, přispívá ke zlepšení jejich stavu. Kromě toho také napomáhá k normální činnosti nervové soustavy a k udržení psychické pohody.

Minerály a vitaminy zralým ženám na míru

Kromě mateří kašičky, včelího pylu, extraktu ze šalvěje či biotinu obsahuje Sarapis Plus množství vitaminů a minerálů, které přispívají jak posílení ženského zdraví a pohody. Zinek snižuje zánětlivost, koenzym Q10 zvyšuje produkci pohlavních hormonů a zmírňuje nepříjemné projevy klimakteria. Vitamin K zlepšuje mimo jiné vstřebatelnost vápníků a fosfátu a přispívá tak k dobrému stavu kostí. Dostatek selenu pomáhá udržet v dobré kondici kardiovaskulární systém, zlepšuje regeneraci organismu a přispívá k dobrému fungování štítné žlázy.

MUDr. Pavel Turčan

Gynekolog a sexuolog MUDr. Pavel Turčan vystudoval obor všeobecné lékařství na lékařské fakultě Univerzity Karlovy Hradec Králové. Po studiu složil atestaci v oboru gynekologie a porodnictví prvního i druhého stupně a následně rovněž v oboru sexuologie. Dnes je zároveň členem mnoha odborných organizací, například Sexuologické společnosti, České společnosti pro menopauzu a andropauzu, České gynekologické a porodnické společnosti či Mezinárodní společnosti pro sexuální medicínu. Působí mimo jiné také na pozici odborného ženského lékaře a sexuologa v poradně společnosti Vegall Pharma.

O společnosti Vegall Pharma, s. r. o.

Firma VEGALL Pharma, s. r. o., vznikla v roce 2005 transformací ze společnosti Pavel Galle, Vegall. Jejími zakladateli jsou Petr a Pavel Galle, kteří podnikali v oboru zásobování lékáren již od roku 1995. V roce 1998 se jim podařilo úspěšně zahájit spolupráci s rakouským výrobcem doplňků stravy se včelími produkty. Ve spolupráci s rakouskými a českými lékaři pečlivě vybírají a vytvářejí nové přípravky, které uvádějí na trh. Ne o každém preparátu, který je v současnosti v českých lékárnách, lze říci, že by prošel tak náročnými testy kvality, vlastností a původu složek, které Vegall Pharma vyžaduje u vlastních přípravků. Její produkty již roky pomáhají ženám a mužům a jsou ověřenou zárukou kvality a bezpečnosti. Nabízí například přípravky Sarapis Mensis, Sarapis Plus nebo Sarapis Soja s obsahem včelích produktů a červeného jetele, které přináší pomoc pro tělesnou a psychickou pohodu žen. Pomáhají ženám nejen v období klimakteria, ale také přispívají k normálnímu průběhu menstruace.

www.vegall.cz