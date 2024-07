Trans aktivistka Lenka Králová přiznala rozpad manželství. "Miluji jinou," říká

Aktivistka Lenka Králová žila do svých sedmatřiceti let jako Tomáš Prokopič, pak se rozhodla podstoupit tranzici a nyní už několik let žije coby žena. Díky svému podcastu šíří osvětu o problematice transgender. Před třemi lety vstoupila do vztahu s dentální hygienistkou Nelou Kozojedovou a před rokem se dokonce vzaly. Svatba mohla proběhnout proto, že Králová nikdy nepodstoupila kastraci, nutnou k úřední změně pohlaví, a tak má doklady stále na mužské jméno. Nyní ale své sledující na sociálních sítích zaskočila informací o konci vztahu s Nelou.

"Naše manželství s Nelou v těchto dnech krachuje. Je mi to moc líto. Věci nabraly rychlý spád. Ode dneška už spolu nebydlíme," začala svůj příspěvek Králová, která vysvětlila, že ač je to téma velmi soukromé, cítí, že jejich vztah veřejně sdílely, a tak je pro ni přirozené svěřit se i s jeho koncem. Za tím prý stojí její láska k jiné ženě.

"Prožily jsme spolu nádherné roky, šťastné a harmonické. Bohužel jsem byla neupřímná sama k sobě. Mám za sebou dva hodně těžké měsíce - plné bolesti, slz i terapie. Uvědomila jsem si během nich v plné síle, že chovám hluboký cit k někomu jinému. K někomu, s kým to začalo jako přátelství. Byly jen občasné schůzky jednou za pár měsíců a povídání si o všem možném - ve vší počestnosti. Nedělala jsem to Nele za zády, otevřeně jsem jí o tom říkala," pokračovala Karálová a dodala, že její manželka přece jen vycítila jisté ohrožení a požádala ji, aby s dotyčnou ženou přerušila veškeré kontakty. To ji prý nečekaně zasáhlo.

"Já se z toho úplně složila, což mě samotnou překvapilo. Od té doby snad nebyl den, kdy bych nebrečela. Díky tomu jsem si začala uvědomovat, jak se věci mají a jak moc silný cit tam je. Prostě miluju někoho jiného. Aby to bylo ještě zamotanější, ta dotyčná někoho má a já vlastně nevím, jestli by o mě vůbec měla zájem," uzavřela své přiznání s tím, že své ženě nikdy nechtěla ublížit a stále ji má ve svém srdci. Poprosila také své sledující, aby se zdrželi nevhodných komentářů.