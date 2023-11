TOP 3 nejoblíbenější rekvalifikační kurzy pro ženy – přihlaste se taky!

Vždyť za pár let daný obor už nemusí vůbec existovat. Říkáte si, že nejste dítě a bojujete s tím stejným? Možná jste i vy vystudovaly školu, znalosti ze které vám dnes na trhu práce příliš nepomáhají. Nebo zjišťujete, že jste se při výběru svého zaměstnání fatálně spletly. Pojďte s tím něco udělat. Změňte svoji kariéru díky správnému rekvalifikačnímu kurzu.

Téma celoživotního vzdělávání je stále aktuálnější. Dynamická doba mění úplně vše a žádný obor není statický. V každém je nutné se neustále vzdělávat a sledovat změny. Někdy si vystačíme se samostudiem, jindy jsou změny natolik zásadní, že je potřebujeme doplnit kvalifikovaně vedeným kurzem. Nikdo tedy po nás obvykle nechce, abychom se co deset let vrhly na studium další vysoké školy. Dokonce si ani nemusíme přidávat tituly před jméno a za něj. Stále víc se cení zejména rozhled, dovednosti v oboru a specializace.

Ideální v moderní době je vzdělávání pomocí specializovaných kurzů

Problémem může být najít ten skutečně kvalitní. Vysoká cena není zárukou toho, že se v kurzu naučíme to, co potřebujeme, nízká už vůbec ne. Někdy nepomůže ani věhlas osoby, která kurz vede. Odborník na konkrétní tematiku nemusí být schopen či ochoten své znalosti předat dál. Nejlepší volbou je dnes rekvalifikační kurz. Má celou řadu výhod.

Rekvalifikační kurzy dnes najdete ve všech možných oborech. Od líčení, přes focení, programování, dokonce se můžete rekvalifikovat v tom, jak lépe zvládat komunikaci s vlastním dítětem a být díky tomu lepším rodičem. Ano, i tento rekvalifikační kurz vám může Úřad práce ČR zaplatit. Jenomže jaké rekvalifikace skutečně letí a které se vyplatí absolvovat? Absolvovat kurz je náročné na čas. Ukrajujeme si z volného času i z času, který bychom jinak věnovaly svým blízkým. V dnešní době se může zdát, že nejatraktivnější kurzy jsou v oblasti IT, či využití AI. Jenomže tak to není. Zejména my, ženy, saháme po praktičtějších kurzech. Co jako ženy potřebujeme a hledáme?

Ženy na trhu práce

Mnohé z nás máme zaměstnání, které nás nenaplňuje. Nemuselo nás bavit od počátku. Příčinou mohl být nešťastně zvolený obor, náplň práce, ale třeba i jen kolektiv. Mohly jsme být oborem dříve nadšené, ale vyhořely jsme. Často proto hledáme změnu, ideálně zcela mimo náš obor. Nebo chceme v našem oboru zůstat, ale postavit se na vlastní nohy. Být samy sobě pány.

Nejčastěji přicházíme jako ženy s nápadem na změnu ve chvíli, kdy zůstaneme na mateřské, případně na rodičovské dovolené. Do staré práce se nám mnohdy nechce vůbec vracet. Často se též v tomto období vrátíme ke starým koníčkům. Mnohé ženy začaly například šít a založily si módní značku. Nebo prodávat hračky pro děti. Jsme praktičtější polovinou lidstva, takže se v podnikání vrháme na to, co nám schází na trhu, a snadno tak nacházíme pomyslnou díru, kterou začněme zaplňovat. Ale ne každá chceme šít bundy pro děti, dovážet kvalitní značku hraček, ani zakládat dětské skupiny. Prostě třeba jen chceme začít jinou kariéru, či moci dělat takovou práci, abychom se nemusely vracet do práce a zvládly tak dohromady práci s péčí o dítě či děti. Jaké rekvalifikační kurzy jsou tedy nejpopulárnější mezi námi ženami?

Podívejte se na tři nejoblíbenější rekvalifikační kurzy pro ženy

Rekvalifikační kurz Účetní a daňová evidence s využitím PC

Správu účetnictví a daní potřebují soukromí podnikatelé i firmy všech velikostí. Proto je o rekvalifikační kurz Účetní a daňová evidence s využitím PC takový zájem. Umožní nám získat dovednosti v oboru, do kterého se neustále hledají noví zaměstnanci. A je to oblast jako stvořená pro ženy, takže nemusíme bojovat s předsudky, že třeba do IT nepatříme. Doba se sice mění a pionýrské firmy dnes ženy v IT naopak oceňují a hledají, ale běžná realita je přece jen poněkud jinde.

Znalost účetní a daňové evidence nám umožní snadno získat novou pracovní pozici v dobře placeném oboru. Současně však jde o znalosti, díky kterým se dokážeme v podstatě velice rychle postavit na vlastní nohy a začít služby v této oblasti nabízet na vlastní triko. Založíme si živnost, ev. rovnou společnost s ručením omezeným, seženeme první klienty a podnikáme. V tomto oboru se k nám díky dobrým referencím klienti doslova ženou. Obvykle k tomuto podnikání nepotřebujeme ani žádnou kancelář. Eliminujeme tak náklady a k začátku našeho podnikání si vystačíme s počítačem a pracovním stolem někde doma na klidném místečku. I vedle dětí tak zvládneme práci poměrně snadno.

Jenomže znalost účetnictví a daňové evidence se nám hodí i pokud chceme podnikat v jiném oboru. Třeba šít již zmíněné bundy pro děti. Nepromokavé kvalitní sportovní módy není nikdy dost a zákazníky si najdeme rychle. Jenomže náklady nás na začátku podnikání mohou drtit. Každý nám nabídne své služby, včetně účetního a daňového poradce. Ale každý si nechá za svoji práci dobře zaplatit, Na to však v začátcích podnikání nemusíme mít dostatek prostředků. A tak je na začátku podnikání dobré zvládnout dělat si například účetnictví svépomocí. Bez znalostí si však koledujeme o problém. Jestliže však absolvujeme rekvalifikační kurz Účetní a daňová evidence s využitím PC, dokážeme to hravě. Ženy si to uvědomují, a i proto je tento kurz zcela nejžádanější.

Rekvalifikační kurz Mzdové účetnictví se základy personalistiky a využitím PC

Kdo chce vést vlastní firmu a připravuje se na příchod prvních zaměstnanců, musí zvládnout i další klíčové dovednosti. Ty se týkají zaměstnávání lidí a správného vedení agendy kolem nich. Není to nic snadné, zákony se neustále mění. Rekvalifikační kurz Mzdové účetnictví se základy personalistiky a využitím PC nám však s tímto pomáhá. Netopíme se v množství neznámých pojmů a úkonů. Rychle se naučíme vše, co pro danou problematiku potřebujeme znát. Mzdová účetní je drahá, zadávat tuto práci externě je nepružné a ještě nákladnější. Ideální je zvládnout to v začátcích podnikání svépomocí.

Rekvalifikační kurz Personalistika

Další velice žádaný kurz je v oblasti lidských zdrojů. Pro vlastní podnikání jej potřebovat pravděpodobně nebudete. Pokud však chcete najít nové lukrativní uplatnění, rozhodně zkuste tento obor. Je oblíbený, o čem svědčí i obrovský zájem o rekvalifikační kurz Personalistika. Firmy neustále bojují s nedostatkem zaměstnanců. Hledají se ti spolehliví, kvalifikovaní, zkušení, loajální, na sezónní práce… Personalista je ve firmě velice důležitou osobou. Vydělávat si dokážete i jako "lovec mozků" na volné noze. Mnohé ženy za svoji dosavadní kariéru navázaly celou řadu skvělých kontaktů se schopnými manažery a odborníky v různých oblastech. To lze zúročit. Mít povědomí o práci personalisty se skutečně hodí.

Žádný z těchto kurzů vás nezklame

Všechny zmíněné kurzy se osvědčily a hitem jsou dlouhodobě. Není samozřejmě kurz jako kurz, a to ani když je na stejné téma. Skvělé reference mají kurzy Orange Academy. Všechny tři výše zmíněné kurzy akademie nabízí. Jde samozřejmě o certifikované kurzy MŠMT, tedy skutečně o rekvalifikační kurzy, jejichž úhradu lze poptávat i po Úřadu práce ČR, tedy konkrétně po vaší místní pobočce.

Firma Orange Academy nabízí i další velice populární kurzy. Jde o kurzy v oblasti IT. Neváhejte s nimi, ať jste žena, nebo je doporučíte svému partnerovi, případně někomu z rodiny či známému. V IT sféře je uplatnění téměř jisté a i na nižších pozicích máte zaručen nadprůměrný plat. Orange Academy organizuje rekvalifikační kurz Tvorba www aplikací. Hodí se pro začátečníky, kteří chtějí získat základní znalosti v oblasti programování webových aplikací a stránek. Kurz je doporučován pro každého, kdo se chce pustit do tvorby vlastního webu. Nemusíte se bát, ke zvládnutí kurzu nepotřebujete znalosti středoškolské ani vysokoškolské matematiky.

Dalším hitem mezi kurzy Orange Academy je rekvalifikační kurz Online marketing. Bez online marketingu v dnešním světě jako podnikatel či firma neobstojíme. Kurz se věnuje marketingu na internetu - obsahovému, e-mailingu, vyhledávačům, SEO, e-shopům i speciálním stránkám, jakými jsou prodejní stránky, landing page apod. Zaměřuje se i na oblast multimédií a nových médiích. Naučíte se vytvořit mediální plán, rozpočet na reklamu a marketing, ale též se zorientujete v názvosloví. Speciální část je věnovaná datové analytice, bez které se rovněž v online marketingu neobejdete.

Orange Academy vás připraví na novou profesi i podnikání

V určitém věku již nestudujeme jenom pro papír, jak to bývá často v rámci klasického, nejčastěji vysokoškolského studia. Hledáme si takové kurzy, které nás skutečně posunou dál v našich znalostech. Díky kurzům Orange Academy lze zvládnou třeba podnikání. Snadno získáte všechny potřebné dovednosti pro dnešní podnikání. Poradíte si s účetnictvím, daněmi i mzdovou agendou. Využijete k tomu moderní PC nástroje. Zvládnete taktéž personalistiku ve své rostoucí firmě.

Nebudete plavat v online marketingu. Bez něj dnes nemůže fungovat v podstatě nikdo. Lidi vše hledají přes internet, ať již na webových aplikacích, nebo prostřednictví těch mobilních. Je důležité rozumět datům, umět s nimi pracovat, vyhodnocovat úspěšnost reklamy i vědět, kde hledat své potenciální zákazníky, jak je získat a přimět je, aby se opět vrátili. Je jedno, jestli si tyto věci chcete dělat svépomocí, nebo je zadáte profíkům. Tak či tak jim potřebujete rozumět. S kurzy od Orange Academy se velice snadno zorientujete.

Nechte stát, ať vám vaše vzdělávání zaplatí

Stát má zájem, abychom si doplňovaly vzdělání, nebo se komplexně rekvalifikovaly a pomohlo nám to najít si nové uplatnění na trhu práce. Standardně mohou o uhrazení rekvalifikačního kurzu žádat nezaměstnaní. Ale nejen ti. Nemusíte být na Úřadu práce ČR registrované jako ženy bez práce. Stačí, když se registrujete jako uchazečky o zaměstnání a hned vám vznikne právo požádat si o úhradu rekvalifikačního kurzu. Úřad práce sice nemá povinnost vám kurz proplatit, ve většině případů však zájemcům vychází vstříc. Ušetříte tak nemalé prostředky za zvýšení své kvalifikace.

Podzimní a zimní kurzy začínají

Právě nyní můžete u Orange Academy nastoupit na podzimní a zimní kurzy. Ty se konají v mnoha větších českých městech. Termíny bývají víkendové, někdy běží v týdnu. Počítejte obvykle s 10 až 15 dni konání každého rekvalifikačního kurzu. Kurzy vedou klasifikovaní lektoři s lektorskými zkušenostmi, ale současně s velmi bohatou praxí v oboru. Díky tomu získáte obrovské množství rad přímo z reálného života. Takové znalosti vám nenabídne žádná vysoká škola.

Přihlaste se na kurzy a podejte si žádost na Úřadu práce, aby vám vaši rekvalifikaci financoval. O kvalitní kurzy Orange Academy je obrovský zájem. Rezervujte si v nich místo včas. Díky jejich absolvování posunete dál své podnikání či kariéru, nebo nastartuje kariéru zcela novou.