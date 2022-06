Tipy pro sjednání cestovního pojištění na dovolenou

Jak sjednat to pravé? Přečtěte si několik typů, které vás k němu dovedou:

Porovnejte více nabídek

Získat určitý přehled k produktové nabídce pojišťoven, srovnáním alespoň dvou nabídek od různých poskytovatelů, se vždy vyplatí. Konkrétním výběrem lze ovlivnit jak cenu pojištění, tak pokrytí všech požadovaných rizik. "Doporučuji obrátit se při sjednávání cestovního pojištění na odborníka, který nezastupuje pouze jednu pojišťovnu. Nabídne Vám totiž vícero možností, nikoli pouze variantu pojištění dané společnosti. Ve výsledku se mnohem více přiblížíte produktu, který bude pro Vaši cestu za odpočinkem nejlepším řešením", říká Jiří Váchal, analytik neživotního pojištění společnosti Broker Consulting.

Nepodceňte výši pojistného a zároveň si sjednejte pojištění odpovědnosti

Ideální pojištění na dovolenou by mělo pokrýt všechny vaše potřeby. Pokud si sjednáte základní variantu, je důležité mít na paměti, že jejím obsahem je pouze pojištění základních léčebných výloh a asistenčních služeb. Vyšší forma pojištění oproti tomu zahrnuje navíc pojištění odpovědnosti za škodu, která může vzniknout na zdraví a majetku u třetí osoby. Velmi užitečné může být připojištění v případě, že plánujete vycestovat se svými dětmi nebo domácím mazlíčkem. Způsobení škody je totiž snadné i při běžných činnostech jako sport, rekreace nebo zábava. Neopatrnost může leckdy způsobit fatální důsledky, pro klidný průběh dovolené doporučují proto odborníci vsadit na jistotu a nad rámec pojištění se vhodně připojistit. Součástí další nabídky pak může být pojištění právní ochrany, úrazové pojištění, pojištění zavazadel a cestování letadlem.

Cestovatele s domácími mazlíčky zase nadchne pojištění vytvořené speciálně pro jejich čtyřnohé parťáky. To slouží k případné úhradě nákladů na veterinární služby v zahraničí, vč. nákladů na dopravu. A co je velmi důležité, mazlíček je krytý i v případě odpovědnosti, pokud by došlo ke způsobení škody.

Připojištění proti ztrátě zavazadel

Pojištění zavazadel se vztahuje jak na cestovní zavazadla, tak věci osobní potřeby. Při jejich poškození či zničení, to se týká i jejich obsahu, zmírňuje celkové škody. Pojištění dokonce pokryje ztrátu nebo odcizení osobních dokladů.

Nevozíte s sebou hotovost? Připojistěte se navíc proti ztrátě platební karty

Ztratit platební kartu na dovolené není moc příjemná představa. Ale i v tomto vám pojišťovny pomohou. Sjednávání tohoto pojištění s sebou navíc nese velký benefit, pojištění platí po celou dobu platnosti karty a ochrání vás kdekoli na světě.

Aktivní dovolená znamená větší riziko

To platí zejména pro dovolené zaměřené na rizikové sporty. Pojišťovna je dokáže pokrýt v rámci běžné pojistky, ale musíte si je ve spolupráci s pojišťovnou dopředu stanovit. Extrémní sporty se běžně vyskytují ve výlukách jako adrenalinové aktivity u většiny pojistek, důležité je vědět, jaký sport je ve které skupině.

Pozor na výluky z pojištění

Pozor, každá pojišťovna v rámci svých pojistných podmínek stanovuje výluky z pojištění, tedy situace, na které se dané pojištění nevztahuje a ona tak není povinna poskytnout pojistné plnění.

"Při sjednávání pojistky je nutné zaměřit se i na výluky z pojištění. Objevují se velmi často, například v rámci úrazového pojištění s určením nadmořské výšky, v níž pojistka pokrývá plnění nebo v případě těhotenství či předčasného porodu," apeluje na cestovatele Váchal z Broker Consulting.

Jedna dobrá rada na závěr. V případě, že plánujete vycestovat s pomocí některé z cestovních kanceláří, ověřte si, zda je společnost pojištěná proti riziku úpadku. V praxi se totiž může stát, že během vaší rekreace dojde na její straně k mimořádné události, na kterou by klienti rozhodně neměli doplatit.