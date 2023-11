Tip na vánoční dárek: Sonický kartáček

Sonický kartáček je typem elektrického zubního kartáčku. Máme dva typy, a to kartáčky rotační a právě sonické. Ty rotační mají kulatou hlavici, která se otáčí. Nejsou však příliš šetrné k zubům a dásním, v dnešní době jsou spíše upozaďované. Do popředí se dostaly sonické zubní kartáčky, které zvládnou za minutu zuby setřít 31000krát. Hlavice kartáčku se na rozdíl od těch rotačních vychyluje nahoru a dolů.

Zajímavost: Klasický sonický kartáček pracuje ve frekvenci 250 až 300 Hz, kartáčky pracující ještě ve vyšší frekvenci nazýváme ultrasonické.

Vyčištěno za dvě minuty

Téměř každý ultrasonický kartáček má časovač. Podle něj si odměříte dvě minuty, které vám na čištění zubů stačí. Jak je to možné? Sonický kartáček během těch dvou minut zvládne to, co byste manuálně dělali aspoň čtvrt hodiny. Čištění je šetrné a efektivní, kartáček dobře odstraní nános plaku, aniž byste museli vyvíjet tlak na zubní sklovinu.

Sonický kartáček pro každého

Sonické kartáčky jsou vhodné opravdu pro všechny, a to dokonce i pacienti s rovnátky nebo děti. Čištění s nimi není nijak složité. Ty pokročilejší mají dokonce možnost propojení s mobilní aplikací, pomocí které vás edukují, jak si zuby správně čistit. A i obyčejnější kartáčky disponují funkcí, která sleduje, zda na zuby náhodou moc netlačíte.

Investice na dlouhá léta

Pořizovací cena sonického kartáčku je samozřejmě vyšší než u kartáčku klasického. Musíte ale počítat s tím, že vám vydrží dlouhé roky, pak už dokupujete jen hlavice kartáčku, které se mění. Navíc je to investice do vašeho zdraví.

Na Notino.cz najdete různé typy sonických kartáčků. Ty dětské se dají bez problému sehnat i do pětistovky.