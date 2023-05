Jak šel čas s Tinou Turner. Zpěvačkou se sexy chraplákem a nádhernýma nohama

Tina Turner odešla z domova jako šestnáctiletá. Už tehdy ji vychovávala pouze babička, protože vlastní matka Tinu opustila, když jí bylo 10 let. Její manželství s Ikem Turnerem provázelo násilí, které stupňovala jeho závislost na alkoholu a drogách. Tina ale našla sílu opustit ho, a to i za cenu, že tak zabrzdila svou slibně se rozvíjející sólovou dráhu. Úspěch si ale nakonec přece jen našel cestu. Po sedmdesátce také našla štěstí ve vztahu, a to díky manželovi o 16 let mladšímu. Ten při ní stál až do smrti - i ve chvíli, kdy Tině diagnostikovali rakovinu střev a selhaly jí ledviny. Erwin Bach neváhal a manželce daroval v roce 2017 svoji ledvinu. "Oba jsme si od té doby bližší než kdykoliv předtím," popsala diva ve své biografii.

