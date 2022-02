Téměř ve sto letech začala Keňanka studovat, chce být lékařkou. Vznikl o ní i film

Priscilla Sitieneiová si v kamenné třídě v keňské provincii Rift Valley píše poznámky. Činí tak spolu s dalšími spolužáky, kteří jsou o více než osm desetiletí mladší. Sitieneiová v pátek oslavila 99. narozeniny. Oděna do školní uniformy v šedozelené barvě vypráví, že se vrátila do školy, aby šla dobrým příkladem pravnoučatům. A aby se mohla vydat vstříc nové kariéře, píše agentura Reuters.

"Chtěla bych se stát lékařkou, bývala jsem totiž porodní bábou," říká Keňanka a dodává, že její děti ji v rozhodnutí podporují.

Vláda východoafrické země začala v roce 2003 dotovat náklady na základní vzdělání, což umožnilo některým starším členům společnosti, kteří v mládí vzdělání zameškali, oživit své sny, píše Reuters. Některé z nich - včetně Sitieneiové - to katapultovalo mezi hvězdy.

O její cestě za vzděláním vznikl film nazvaný "Gogo", což je výraz, který v jejím rodném jazyce znamená "babička". Jeho protagonistka už loni jela do Paříže na uvedení snímku a brzy se vydá ze stejného důvodu také do New Yorku.

Seniorka, která chodí do šestého ročníku základní školy, říká, že její cíle byly původně mnohem praktičtější, než stát se filmovou hvězdou. Vrátit se do školy ji napadlo, když její pravnučka od studia upustila poté, co otěhotněla. Doufala pak, že se dívka ke studiu vrátí, když to však odmítla, Sitieneiová se rozhodla začít chodit do školy sama.

Stanice BBC o ní už před lety napsala, že je považovaná za nejstarší žákyni základní školy na světě, ačkoliv v roce 2015 o ní informovala jako o devadesátileté. Sitieneiová dokonce podle ní pomohla přivést na svět některé své spolužáky.

Teď ji baví i další školní aktivity, kterým se věnuje po boku svých dalších pravnoučat, a to včetně hodin tělesné výchovy. "Udržuje mě to v kondici. Můžu si zaskákat, i když ne tolik jako oni, ale aspoň rozhýbu tělo. To je moje radost," řekla agentuře Reuters.

Učitelé zároveň využívají jejích bohatých zkušeností, aby udrželi klid během vyučování. "Stanovuji ji třídním dozorem, který zjišťuje, kdo dělá ve třídě hluk (…) Když jdu ven, třída zůstává tichá," podotkla třídní učitelka Leonida Talaamová.