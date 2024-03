Těhotná princezna a láska na place: Šokující detaily z českých pohádek

Ke všem českým svátkům neodmyslitelně patří pohádky. A ne jinak je tomu během Velikonoc. Televize Seznam pro své diváky připravila speciální program nabitý pohádkovou klasikou. Připomenout si tak můžete spanilou Princeznu se zlatou hvězdou, Ivanu Chýlkovou v podobě Jezerní královny nebo příběh Petra Máchala a také to, že s Čerty nejsou žerty. Zlý Mrakomor dostane co proto v romantické pohádce Princ a Večernice, Karel Roden se po obrazovce proletí coby zlý Skeleton v pohádce Pták ohnivák a Ivanka Andrlová najde neobvyklého kamaráda, protože Za humny je drak. Možná vás překvapí, že i tyto pohádkové snímky, které miluje již několik generací českých diváků, skrývají řadu tajností a skandálů.

Co skrývala princezna Lada?

Hned prvním důkazem je pohádka Princezna se zlatou hvězdou. Těžko bychom si v roli spanilé a křehké princezny Lady představili někoho jiného než Marii Kyselkovou. A přitom herečka měla ve filmu původně jen malou úlohu. Jenže hlavní představitelka Miriam Hynková z vážných zdravotních problémů natáčet nakonec nemohla. Prodělala totiž dětskou obrnu, ze které se zotavovala dlouhé měsíce. Druhou možností byla Eva Klepáčová, skutečná manželka Josefa Zímy, který v pohádce představuje prince Radovana. Ta ale byla v pokročilém a viditelném stadiu těhotenství. Volba tak padla na Kyselkovou, pro kterou to byla první a také poslední velká filmová role. Paradoxem bylo, že i Marie Kyselková byla během natáčení těhotná, ale bříško ještě nebylo tak patrné. Po nádherné roli Lady se herečka uchýlila do ústraní, věnovala se synu Ondřejovi a rodině.

Zímu zachraňovaly maskérky

Jak už byl zmíněno, představitel prince Radovana se stal během natáčení pohádky Princezna se zlatou hvězdou otcem. Narodila se mu dcera Zuzanka a on jako pyšný otec splnil svou povinnost a svého potomka jaksepatří oslavil a zapil. Na den po bujarém večírku nevzpomínal nikdy rád. Nespal údajně ani minutu, což na něm bylo samozřejmě znát. Situaci zachraňovaly zkušené maskérky, které ho nalíčily tak, aby nebyly vidět kruhy pod očima. Problém měl i s hlasem, který byl posazený o oktávu níž. Nakonec ale všechno dobře dopadlo, jak už to v pohádce bývá. O tom, jak oblíbený herec a celý filmový štáb vše zvládl, se můžete přesvědčit sami. Onen den se totiž natáčela scéna, kdy si princ s princeznou vyměňují v zámecké zahradě prstýnky. Celou pohádku uvidíte v sobotu 30. března od 20:10 hodin na Televizi Seznam.

Neopětovaná láska?

Dalším svátečním evergreenem je bezpochyby pohádka S čerty nejsou žerty. Kdo by nefandil lásce hodného a statečného Petra Máchala a cudné a skromné Adélky? A věděli jste, že jejich zamilované pohledy nebyly hrané? Monika Pelcová, která nebyla povoláním herečka, se během natáčení do představitele Petra (Vladimír Dlouhý) opravdu zamilovala. I když to časem popírala a jejich vztah komentovala se slovy, že jsou z nich dobří přátelé, traduje se, že loučení po skončení natáčení bylo velmi slzavé a bolestivé. Pelcová se před kamerou už nikdy neobjevila. Její zamilovaná píseň s textem Petře, Petříčku, chlapče rozmilý nám ale lahodí v uších dodnes. Pohádku S čerty nejsou žerty můžete zhlédnout na Televizi Seznam v pátek 29. března od 20:10 hodin.