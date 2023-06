Tajemství kolagenu: fakta a mýty

Hovězí kolagen nakupují zákazníci na Lékárna.cz 2,5násobně víc než ten mořský. Často si totiž myslí, že je výživný pro jejich klouby a kosti. Není tomu tak. Odbornice a lékárnice online poradny Lékárna.cz PharmDr. Kamila Horníčková vysvětluje mýty a fakta o tomto oblíbeném produktu.



MÝTUS č. 1: Mořský kolagen je na krásu, hovězí a vepřový na klouby

Na Lékárna.cz meziročně vzrostl zájem o doplňky stravy s hovězím kolagenem o 43 %, což jen potvrzuje oblibu kolagenu. Jednoznačné rozdělení na "ten pro pleť" a "ten na klouby" ale úplně neplatí. "Kolagen hraje roli v každé buňce našeho těla, ale výživnější je pro nás určitě hovězí či vepřový, protože má větší složení aminokyselin než mořský. Zjednodušeně to znamená, že tělo si samo vybere, co potřebuje. U každého je to individuální a neznamená to, že bychom ten mořský měli začít ignorovat. I ten přináší pro náš organismus benefity," vysvětluje Kamila Horníčková.



MÝTUS č. 2: Kolagen užívají hlavně sportovci a přemotivované krásky

"Je jedno, jestli jsem žena s potřebou hladké pleti, nebo muž sportovec. Kolagen je nutné doplňovat ve stravě a určitě vhodné i v podobě jejích doplňků zhruba po třicítce. Je důležitý samozřejmě i v dětském věku, avšak ve formě stravy, například kvalitních domácích vývarů," vysvětluje lékárnice. Přirozená produkce kolagenu u žen podle Kamily Horníčkové po 30 letech života výrazně klesá, takže je dobré na něj myslet co nejdříve. Je prospěšný nejen pro zdraví a vitalitu pohybového aparátu, ale také vlasů a pleti. Hraje velmi důležitou roli v hydrataci organismu.



MÝTUS č. 3: Mořský kolagen je vhodnější pro vegetariány

Platí, že vegetariáni nejedí převážně ani ryby, takže pokud se rozhodnou užívat kolagen jako doplněk stravy, nemusí být zrovna mořský kolagen jejich první volbou. "Pro ně je důležité sestavit si jídelníček tak, aby obsahoval potřebné aminokyseliny, ze kterých si tělo bude vyrábět vlastní kolagen," říká lékárnice Kamila Horníčková. Pokud chcete, aby vše bylo v souladu se zdravým životním stylem, tak se při koupi kolagenu zaměřte i na to, aby daný produkt byl tzv. "grass fed", tedy pocházející od volně se pasoucích zvířat. "Takový kolagen se považuje za nejkvalitnější a je to na výsledku opravdu znatelné," doplňuje farmaceutka.



Kolagen je prospěšný v průběhu celého roku

Trend nákupů doplňků stravy s kolagenem na Lékárna.cz ukazuje, že zvýšený zájem o něj je vždy na začátku roku a pak na jaře, což může být spojeno s novoročním předsevzetím, pohybem, zvýšenou péčí o sebe apod. Farmaceutka Kamila Horníčková vysvětluje, proč je dobré jeho příjem opravdu nepodceňovat během celého roku.



FAKT č. 1: Je extrémně důležitý pro naše střeva a trávení

Špatná nálada, chronická únava, potravinové alergie, nespavost či deprese mohou být spojeny s problémy střev! Kvalitní hovězí kolagen zde hraje velmi důležitou roli. "Stravou způsobený syndrom propustného střeva (Leaky gut), kdy toxiny ze střeva "prosakují" střevními stěnami do krevního řečiště, je velmi dobře snášený právě se stravou s dostatkem kolagenu a L-glutaminu, což jsou aminokyseliny obnovující střevní výstelku," říká lékárnice.



FAKT č. 2: Kolagen snižuje glykemický index

Je tomu opravdu tak. Kamila Horníčková jej popisuje jako velmi dostupnou štěpenou bílkovinu s hodnotným výživovým aspektem, která snižuje glykemický index ve výsledné potravině. Neváhejte si jej v práškové neochucené formě dávkovat do smoothie, kávy, jogurtu či snídaňové kaše.



FAKT č. 3: Doplňujte kolagen spolu s vitamíny

Vitamin C, bílkoviny a aminokyseliny podporují syntézu vlastního kolagenu v těle, proto není třeba podceňovat ani doplňování vitamínů a minerálů. Ať už v přirozené formě nebo prostřednictvím doplňků stravy. "Velkou roli zde hraje i vitamin D. Pro správnou syntézu vitaminu D v kůži je třeba se slunci vystavovat pravidelně, i když jen na pár minut. Syntézu v kůži podporují kromě stravy také potravinové doplňky s obsahem EPA a DHA - rybí olej a krill," vysvětluje dále lékárnice.



Abyste se cítili dobře

Pokud byste měli ohledně kolagenu a dalších přírodních doplňků stravy jakýkoli dotaz, neváhejte se obrátit na zkušené lékárníky v online poradně. Můžete využít On-line chat, nebo zformulovat svůj dotaz a odeslat ho na [email protected] a do 24 hodin nejpozději dostanete zdarma radu doslova na míru, abyste se cítili dobře.





