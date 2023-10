Svatomartinskou husu není snadné sehnat levně. Variantou je sledování letákových akcí

Pokud o ni nechcete přijít, pak si ji objednejte přímo v řeznictvích, která už od října tuto možnost zpravidla inzerují na vývěsních cedulích, nebo ji kupte v akci, o které se dozvíte třeba na nákupním rádci Kupi.cz.

Husu je dobré objednávat s předstihem. V řeznictvích totiž rozhodně nejde o běžně dostupný druh masa. Výhodou je, že můžete objednat jen její části, třeba husí stehna nebo prsa. To je ideální pro menší rodiny a singles. Zvýšený zájem o tento typ drůbeže v těchto dnech potvrzují i data Seznam.cz Vyhledávání. Lidé se zajímají, kde a za kolik husu koupit, případně kam si na ni zajít do restaurace. Populární jsou také dotazy na svatomartinské hody a slavnosti, s čímž souvisí i zvýšený zájem o sváteční sladké rohlíčky. Ty se v říjnu hledaly dokonce častěji než samotná husa. Ve srovnání s tradičním svatomartinským vínem byl pak v uplynulém měsíci zájem o rohlíčky v Seznam.cz Vyhledávání až 10x vyšší.

Když chytnete celou husu v akci, můžete na kile ušetřit i 120 korun

Slevové akce na celou husu, kterou nakupují početnější rodiny, se nejčastěji objevují právě v listopadu. "Letos se objevila v akci zatím jen husa mražená. Ve slevových letácích ji můžeme najít od konce března, a to nejčastěji v Makru nebo v Globusu. Cena za kilo se pohybuje od 130 do 190 korun. Bez slevové akce je to až 250 korun, tedy výrazně víc," komentuje Linda Michalčíková z Kupi.cz.

V minulém roce se podle ní husa v letácích objevila až od začátku listopadu a její průměrná akční cena byla 200 korun za kilo. Bez slevové akce stála i přes 300 korun za kilogram. Ceně nicméně zpravidla odpovídá kvalita, a pokud si chcete objednat například husu z ekologického chovu, může její cena za kilo snadno přesáhnout 370 Kč. Na nákupním rádci Kupi.cz nebo v aplikaci můžete letošní akce sledovat, a na huse tak výrazně ušetřit.

Zelí si dopřejte, co hrdlo ráčí. V této době bývá vůbec nejlevnější

Každoročně jsou od září do února ceny hlávkového zelí v obchodech nejnižší. Pak se jejich cena zvedá a nejvyšší bývá kolem května. "Dnes se nejnižší akční cena pohybuje okolo 13 korun za kilo. Bez akce stojí kilogram zelí v obchodech i přes 30 korun," komentuje Linda Michalčíková. Pokud jste tedy milovníci zelí, bez kterého se žádná správná svatomartinská husa neobejde, můžete si ho nyní dopřát i za příznivou cenu.