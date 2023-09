Stavíte terasu? Dávejte si pozor na nejčastější omyly

Vyberte správné dřevo

Nikoho z vás nepřekvapí, že ideálním materiálem na výstavbu terasy či přístřešku je staletími ověřené dřevo. S tímto prostředkem se poměrně snadno pracuje, není těžký, pořídíte jej za rozumnou cenu a poskytuje perfektní mechanickou i chemickou odolnost. Málokdo však tuší, že mezi jednotlivými druhy dřeva jsou propastné rozdíly. Jaké varianty se vyplatí?

Nejlepším řešením z hlediska ceny a výkonu je samozřejmě typický smrk. Ten je ověřenou klasikou, seženete jej všude, nestojí příliš peněz a dokáže odolat běžným podmínkám v našich zeměpisných šířkách.

Jste náročnější a potrpíte si na špičkovou kvalitu? V tom případě zvažte hlavně sibiřský modřín. Jedná se totiž o nejtvrdší jehličnan na celém světě, což s sebou přináší řadu výhod. Mimo extrémní odolnosti proti namáhání oceníte i mizivou šanci, že tento hustý materiál napadnou škůdci. Jasnou nevýhodou je vyšší cena a v současné době i o trochu horší dostupnost.

Výstavbou práce nekončí

Během realizace si dávejte pozor na základní požadavky, díky nimž znatelně prodloužíte životnost terasy. Nezapomeňte na udržování mezer mezi jednotlivými dřevěnými prvky, díky čemuž bude terasa schopná odvádět vlhkost. Určitě udržujte mezeru mezi spodní částí terasy a samotnou zemí. Právě zespoda hrozí největší nebezpečí (voda, vlhkost, plísně i hmyz).

Ihned po dokončení stavebních prací ošetřete všechny dřevěné prvky speciálním nátěrem (olej/lazura). Ten zamezí pronikání vlhkosti, tvorbě plísní, odežene dřevokazný hmyz, a dokonce zabrání poškození materiálu následkem dlouhodobého působení UV záření.

S výběrem ideálního nátěru vám poradí celá řada internetových článků, případně samotní dodavatelé řeziva. Právě ti by měli nejlépe vědět, co na jejich zboží funguje. Zeptejte se jich i na to, po kolika letech a v jakých podmínkách je vhodné ochrannou vrstvu obnovovat.

Nepodceňte čistotu

V průběhu let se budou na rizikových místech přístřešku usazovat nejrůznější nečistoty. Možná to zní jako banalita, ale listí, mech i klacíky v sobě udržují vlhkost a stávají se útočištěm pro agresivní hmyz. Přesně proto svou terasu čas od času zkontrolujte, vyházejte všechny vetřelce a vykartáčujte znečištěné plochy (klidně použijte adekvátní mycí prostředky).

Věřte nám, že tato minimální péče dokáže odvrátit úplnou katastrofu. Díky ní se vyhnete nákladné rekonstrukci (v horších případech stržení celé konstrukce).

Dejte si pozor na výběr dodavatelů

V dnešní době si stačí otevřít internetové vyhledávače, a ihned se před vámi objeví desítky různých e-shopů se stavebními materiály. Málokterý z nich však poskytuje opravdu komplexní výběr, poctivou zákaznickou péči a dostatečné skladové zásoby.

