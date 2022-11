Sotva se venku ochladí a už stůně celá rodina? Vyzrajte na nástrahy podzimu

Škola a školka? Ráj bacilů

Známe to všichni. Sotva se malí školáci vrátí do lavic, už je máme zpátky doma s virózou. Ustát podzimní útok bacilů není jen tak. Pokud nemáte k dispozici babičky, vaše pracovní povinnosti jdou stranou a denní náplní se stává udržet maroda v posteli.

K co nejrychlejšímu uzdravení nezapomínejte pravidelně větrat místnost, kde dítě leží. Předejdete tak množení škodlivých částic ve vzduchu a snížíte riziko, že se nakazí i ostatní členové domácnosti. Dávejte ale pozor, aby byl marod pořádně zachumlaný pod dekou a neofoukl.

Pokud vaši ratolest trápí horečka, není nejlepším řešením ji ihned snížit. Zvýšená teplota je totiž nejúčinnější způsob, kterým se dětské tělíčko před nemocí brání a vylučuje škodlivé viry a bakterie. Pokud je horečka neúnosná, vyzkoušet můžete zábal v mokrém prostěradle. Prostěradlo namočte do vlažné vody a zabalte do něj svlečené dítko. Po 5 minutách látku sundejte, malého pacienta usušte a uložte do postele.

V případě, že dítě trápí bolest v krku, sáhněte po pastilkách Tantum Verde, které od bolesti ulevují a zároveň pomáhají léčit záněty v krku i ústech. Jsou vhodné pro děti od 6 let. Pro menší dítka od 4 let můžete vyzkoušet kloktadlo Tantum Verde.

V prvních dnech nemoci se často také dostaví pokašlávání. Pro účinnou úlevu od suchého kašle vyzkoušejte Levopront, který působí přímo v dýchacích cestách. Kapky a sirup s ovocnými příchutěmi můžou děti od 2 let. Pro dospělé a starší 12 let sáhněte po tabletách.

Starat se o marody a být pořád fit

Jak se bránit virům a bakteriím při péči o stonajícího? Kromě větrání se zaměřte také na mytí rukou a nebojte se vytáhnout ochranné pomůcky, které zakryjí vaše ústa a nos. Spoustu nemocí se totiž šíří kapénkami při mluvení, kýchání nebo kašlání.

Pokud už cítíte, že na vás něco leze, zvyšte příjem vitamínů, dopřejte si více spánku a nasaďte co nejrychleji léky a doplňky stravy. Pokud vás trápí bolesti v krku, sáhněte po účinném Tantum Verde Spray, který uleví při jakémkoliv zánětlivém onemocnění dutiny ústní a krku.

Největší hrozba? Chlapská rýmička

Vtipy stranou. Některé studie totiž opravdu potvrzují, že muži snášejí nachlazení hůř. Neváhejte sáhnout po tom největším kalibru - Tantum Verde Spray Forte dokáže od bolesti v krku rychle pomoct.

Rada pro všechny? Vytvořte si pořádný ochranný štít

Posílit imunitu chvíli trvá, proto je důležité se na budování obranyschopnosti těla zaměřovat celoročně. Nezapomínejte na vitamíny, hlavně na vitamín C. Obzvlášť u dětí je důležité vybírat co nejpřirozenější zdroj. Nejjednodušší způsob je zařadit do jídelníčku čerstvou zeleninu a ovoce v co nejvyšší kvalitě. Možná vás překvapí, že králem "céčka" není citrón, ale rakytník, brokolice nebo červená paprika. Na tento vitamín nezapomínejte ani když už nemoc propukla. Zvýšený přísun "céčka" pomůže všem marodům postavit se rychle na nohy.

Pomoct může i otužování a sauna. Naučíte se lépe zvládat teplotní rozdíly a přiměřeně se oblékat. Zvlášť děti není dobré příliš nabalovat - snadno se pak zpotí a ofouknou. Dbejte také na dostatečný spánek, který pomůže tělu regenerovat a lépe se vyrovnávat s nástrahami okolí.

Nenechte se stonáním zastavit. Sdílejte článek s ostatními a užívejte si naplno barevných podzimních dnů.

Tantum Verde, Tantum Verde Lemon, Mint, Eucalyptus, Orange and Honey, Tantum Verde Spray a Tantum Verde Spray Forte obsahují benzydamin hydrochlorid. Léky k místnímu užití v ústech a krku. Levopront obsahuje levodropropizin. Lék k vnitřnímu užití. Čtěte pečlivě příbalový leták.