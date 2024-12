"Dej pusu babičce!" Nenuťte děti dělat, co nechtějí. Předcházíte obtěžování

"Pro generaci našich rodičů a prarodičů je někdy těžké přijmout, že je vedení k tělesné integritě důležité od dětství," říká Kateřina Trávníček působící v organizaci Konsent, kde jako lektorka učí rodiče komunikovat s dětmi o sexu a vztazích. "Je to dáno tím, že sami sebe v roli rodiče hodnotili především na základě toho, jestli je jejich dítě 'hodné'. Většinu z nás by nenapadlo, že máme možnost odmítnout dát pusu smradlavému strýci," vysvětluje odbornice.

"Pokud vnímáme, že někdo jiný může nakládat s naším tělem, nedává nám to nejlepší zprávu o naší hodnotě. Schopnost postavit se za sebe je nastavení, které si většina soudobých rodičů pro své děti přeje, a je škoda tuto 'schopnost' vypnout jen proto, že nechceme ranit něčí city. Naopak na kurzech rodiče učím, aby oni zase své děti učili, že můžeme blízkého zklamat nebo neuspokojit, pokud je to v rozporu s jejich potřebami, a přesto to nemusí jejich vztah ohrozit," vysvětluje Kateřina Trávníček, psychoterapeutka ve výcviku, která týdně publikuje ve vzdělávacím seriálu Více lehkosti v rodičovství, založila Školičku Šídlo a věnuje se popularizaci duševního zdraví rodičů.

V galerii vysvětluje, od kolika let a jakým způsobem můžeme s dětmi témata souhlasu, nastavování hranic a tělesné integrity probírat.