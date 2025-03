Švehlík, Abrhám i Stryková: Než se stali slavnými, chtěli být kněží nebo jeptišky

Kariéra jeptišky skončila pro herečku Evu Mendezovou ve chvíli, kdy jí sestra řekla, že řeholnice nedostávají plat. Anne Hathawayová definitivně opustila nápad vstoupit do kláštera poté, co její bratr oznámil, že je gay. Mezi slavnými ale najdete i osobnosti, které došly mnohem dál, rozumějte vstoupily do kněžského semináře (David Švehlík, Tom Cruise). Z nejrůznějších důvodů ale nakonec přece jen vyhrálo herectví. Jednou z mála výjimek je Dolores Hartová, která koncem 50. let udělala kariéru v Hollywoodu, debutovala například velkou rolí po boku Elvise Presleyho. Slávy si užívala pět let. Pak odešla do kláštera. A žije v něm dodnes.

