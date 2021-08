Eva Samková: Naučila jsem se, že bolest k životu patří. Nejlépe si odpočinu u koní

Kdy se cítíte nejvíc šťastná?

Když jsem na horách.

Co vás dokáže nejvíc naštvat?

Když mi něco nejde. Respektive to, co by mi jít mělo. Třeba když mi nejde něco na trati, to mě rozčílí.

Nejoblíbenější jídlo?

Snídaně. Vajíčka na všechny způsoby.

Máte nějaké guilty pleasure?

Mobil a sociální sítě. Měla bych to omezovat.

Když máte všeho plné zuby, jak nejraději odpočíváte?

Jedu na hory, zasportuji si bez jakýchkoliv podmínek a tepových frekvencí nebo jdu na koně.

Zažila jste v životě nějakou křivdu?

Určitě ano. Třeba na základní škole pár situací bylo.

Co se vám vybaví, když se řekne adrenalin?

Skok někam. Nebo let. Něco, při čem se mi zastaví dech.

Kdy jste poprvé pocítila adrenalin?

Když mě táta nechal řídit auto na parkovišti. On řídil, já mu seděla na klíně a řídila jsem.

Jaké oblečení nesnášíte?

Třeba klasické punčocháče. Ty jsem nesnášela a trávila jsem v nich dost času právě na lyžích a na snowboardu.

Jaké bylo vaše první rande? A pusa?

To už si ani nepamatuju. Evidentně to nebylo nic nezapomenutelného.

A nejhorší rande?

Nejhorší bylo zároveň i nejvtipnější. Někde mezi panelákama a staveništěm.

Nejoblíbenější fiktivní postava?

Rebelka.

Jaký plakát jste měla na stěně v dětském pokojíku?

Koně.

Víno, nebo pivo?

Nemůžu si vybrat. Obojí. Na žízeň pivo, na chuť víno.

Nejoblíbenější film?

Aktuálně Duše. Animovaný film o duších. Tuším, že to bude možná navždy můj nejoblíbenější film.

Seriál?

Přátelé.

Největší průser, který se vám povedl?

Zamlada nějaké to nelegální popíjení.

Nejmilovanější věc, kterou vlastníte?

Není to věc, jsou to koně.

Největší lekce, kterou jste se zatím naučila?

Že bolest patří k životu a je to dobře, i když je to nepříjemné.