S omezením plastového odpadu začněte u sebe

Jak omezit tvorbu mikroplastů?

Mikroplasty jsou drobné kousky plastů, které mají velikost od 100 nanometrů do 5 milimetrů. Jsou to zbytky plastových odpadů, které se pozvolna rozpadají, nebo částečky, které vznikají otěrem z plastových produktů, které používáme. Bohužel jediným způsobem, jak tvorbě mikroplastů zabránit, je důsledné omezení používání plastů v běžném životě. Úplnému používání plastů se sice v současné společnosti dokážeme vyhnout jen stěží, nicméně můžeme jejich používání alespoň výrazně omezit. Zdaleka největším zdrojem plastového odpadu jsou totiž jednorázové obaly, jejichž používání však můžeme nejsnáze omezit. Jak na to?

Jídlo s sebou? Pouze do vlastního obalu!

Jídlo s sebou je čím dál tím oblíbenější způsob, jak neztrácet čas dlouhým vysedáváním u jídla a zároveň si dopřát chutný a vyvážený pokrm. Ať už si objednáte jídlo z restaurace, kavárny, jídelny nebo si ho připravíte doma, můžete si ho snadno odnést a vychutnat si ho kdekoliv.

Ale co s odpadem, který vzniká z jednorázových obalů na jídlo? Tyto obaly jsou často vyrobeny z plastu, hliníku nebo papíru. Přesto, že se většinou dají recyklovat, končí bohužel často ve směsném odpadu bez dalšího využití. Každý den se tak na světě vyhodí miliony tun těchto obalů, které zatěžují životní prostředí, plýtvají zdroji a generují mikroplasty.

Není ale nic jednoduššího, než si v restauraci nechat dát jídlo do vlastní krabičky - má to spoustu výhod!

Šetříte peníze. Pokud si nosíte vlastní krabičky na jídlo s sebou, nemusíte platit za jednorázové obaly, které často zvyšují cenu jídla.

Šetříte zdroje. Používáním vlastních krabiček na jídlo s sebou snižujete spotřebu jednorázových obalů, které vyžadují velké množství energie, vody a surovin k jejich výrobě, dopravě a likvidaci.

Šetříte životní prostředí. Používáním vlastních krabiček na jídlo s sebou snižujete množství odpadu, který končí na skládkách.

Jak si vybrat obal na jídlo s sebou?

Pokud se rozhodnete používat vlastní krabičky na jídlo s sebou, měli byste si vybrat takové, které splňují následující kritéria:

Jsou vyrobeny z bezpečných a trvanlivých materiálů. Nejlepší volbou jsou krabičky z nerezové oceli, skla či keramiky. Tyto materiály jsou odolné, snadno se čistí a neobsahují škodlivé látky. Vyhněte se krabičkám z plastu, zejména těm, které obsahují BPA, ftaláty nebo PFC. Tyto látky se mohou uvolňovat do jídla, zejména při zahřívání nebo zmrazování.

Jsou vhodné pro druh jídla, které si chcete vzít s sebou. Podle toho, co si chcete vzít s sebou, si vyberte krabičky, které jsou dostatečně velké, mají dostatečný počet přihrádek a jsou hermeticky uzavřené. Takto zajistíte, že udržíte jídlo čerstvé a že se vám nevyleje nebo nepomíchá.

Jsou praktické a pohodlné. Vyberte si krabičky, které jsou lehké, snadno se přenášejí, skládají nebo ukládají. Také si zkontrolujte, zda jsou krabičky vhodné pro myčku, mikrovlnku nebo lednici.

Stejná pravidla jako pro obaly na jídlo platí také pro kelímky či láhve na pití. Používejte omyvatelné a opakovaně využitelné lahve a kelímky, ze skla, kovu či keramiky. Nejen že vám budou nápoje více chutnat, ale navíc nebudete muset po dopití nápoje hledat odpadkový koš.

Další způsoby jak se vyhnout jednorázovým obalům

Při nákupu v supermarketu nepoužívejte mikrotenové sáčky na ovoce a zeleninu. Mnohem lepší způsob je opatřit si opakovatelně použitelný pytlík z lehké prodyšné látky, do kterého potraviny umístíte. Můžete si jej například ušít ze záclonoviny. Je možné také dát před supermarketem přednost bezobalové prodejně, kterých je čím dál více. Pokud už nakupujete v supermarketu, rozhodně se vyvarujte používání igelitových tašek. Opakovaně použitelná látková taška s originálním potiskem nebo proutěný košík s pevnou konstrukcí nejenže mnohem lépe vypadá, ale je také daleko pevnější. A navíc za ně nemusíte opakovaně platit.

Přidejme se k boji proti plastovému odpadu

Více o tom, jak může každý z nás přispět k boji proti zbytečnému plastovému znečištění se dozvíte v článcích na portálu Samosebou.cz. Boj proti plastovému odpadu je jedním ze stěžejních cílů Evropské Unie, která již v tomto směru přijala patřičnou legislativu. Pojďme se k tomuto úsilí připojit i my, třeba novoročním předsevzetím, že omezíme používání nepotřebných plastových obalů.