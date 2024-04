"Budeme se stěhovat?" Co říct dětem, když se rozvádíte

"Je těžké dát univerzální návod, jak s dětmi mluvit o rozchodu rodičů, protože každé dítě má jiné potřeby. Existuje nicméně několik doporučení, které rodičům dáváme," říká Halka Jaklová, která působí ve společnosti Aperio, poskytující podporu rozvádějícím se rodičům například právním a psychologickým poradenstvím, dlouhodobým podpůrným programem, mediací i krizovou linkou.

"Mluvte s dětmi o tom, co se děje, pokud možno v době, kdy se změny dějí. Nejlépe ještě před tím, než se začnou dít. Připravte je na ně, ať nejsou zaskočené," radí mediátorka, lektorka a právnička. "A pokud to jde, mluvte o zásadních změnách jako oba rodiče společně. Pokud to nejde, tak alespoň slaďte sdělení, aby informace byly pro děti konzistentní a neměly v hlavě zmatek," radí.

