Rodinné fotky, jaké jste ještě neviděli: Tuhle matku sledují statisíce lidí

Své tři děti, psa, manžela a desítky domácích rekvizit dokáže Vanessa stylizovat tak originálně, že ji během prvních pár měsíců začaly na sociální síti sledovat desítky tisíc lidí. Dnes už je toto číslo za hranicí 700 tisíc.

Její instagramový profil nese název "The Life of AIVAX", kdy AIVAX znamená Anthony, Indie, Vanessa, Adyline a Xander, tedy jména členů této mladé rodinky z Kalifornie s mexickými kořeny. Vanessa jako fotografka zachycuje netradiční portréty své rodiny, ze kterých čiší hravost a velká fantazie. To jí přineslo na Instagramu statisíce fanoušků.

Instagramový účet má už od roku 2013 a za tu dobu se pořádně rozrostl. Nejprve to začalo jen jako takový deník, zachycující její obyčejný život, ale postupem času se to posunulo až do profesionální kategorie fotografií a vytváření fantazijních portrétů. Vanessa díky Instagramu rozjela svou kariéru, kdy i jiným rodinám nabízí portrétní fotografie ve stejně magickém stylu jako fotí tu svou. Přitom před pár lety neměla s postprodukčními úpravami nulové zkušenosti. Ty prý nabrala během dvouletého samostudia.

Výhodou je, že si její službu můžete objednat odkudkoliv. Vanessa totiž fotografie vytváří tak, že fotí všechny věci zvlášť a poté je postprodukčně skládá dohromady. Proto jí mnohdy stačí jen konkrétní fotky rodiny klidně i z jiného prostředí, ze kterých je schopna složit úžasně vypadající portrét plný fantazie.

Vanessa je kreativní nejen co se fotografií týče, ale i textu. Píše básničky a krátké povídky, které fotky většinou doprovází. Rodina si díky instagramovému účtu s obrovským publikem vydělává tím, že na svém kanále promuje různé značky, třeba oblečení nebo produkty určené dětem.

Její fotky jsou vždy originální a je z nich cítit láska, radost a rodinná pohoda. Prohlédněte si je v grafice.